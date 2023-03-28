У серці льодовика Судного дня "вирує" потік шириною 130 км: його розширення лише прискорить втрату льоду

Дослідники припускають, що це може статися вже протягом найближчих 20 років, що призведе до суттєвого підвищення рівня моря.

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Льодовик Твейтса, також відомий як льодовик Судного дня, розташований у західній частині Антарктиди. У деяких частинах він рухається зі швидкістю понад 2 км на рік, що могло б здатися вкрай несуттєвим, якби не йшлося про лід, пише New Atlas.

Цей льодовик вважається слабкою нижньою частиною західно-антарктичного крижаного щита, яка, як вважають вчені, дуже вразлива до обвалення та має достатню швидкість відтоку, щоб суттєво вплинути на швидкість підвищення глобального рівня моря.

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Більш ранні дослідження, що використовували комп'ютерне моделювання, щоб спрогнозувати рух льодовика, концентрувалися на його швидкості й товщині, а також тому, як вони змінюються у межах століть. Однак у новому дослідженні вчені зі Стенфордського університету дійшли висновку, що крижаний потік, розташований у самому серці льодовика Судного дня, з шириною 130 кілометрів може збільшитися вже за наступні два десятиліття. Наслідки для планети будуть гнітючими — втрати льоду лише збільшаться, що неодмінно сприятиме підвищенню глобального рівня моря.

За словами провідної авторки дослідження, доцентки кафедри геофізики Стенфордської школи сталого розвитку Дерра Дженні Сакейл, вони з колегами виявили, що ширина основного крижаного потоку, або, як його ще називають, стовбура, впливає на стійкість льодовика. Чим ширшим ставатиме потік льодовика Судного дня, тим менш стійким виявиться він сам, і навпаки.

Установка сейсмічних датчиків на льодовику Фото: Danny May/Stanford

Простіше кажучи, це все одно, що спостерігати за річковим ефектом розмивання, що розширюється на її берегах. З однією лише різницею — для льодовика навіть розширення лише на 2% призведе до значної втрати льоду, що вивільнить в океан мільярди тонн води.

Дослідники зазначають, що наразі дуже важливо стежити за тим, що відбувається з потоком льодовика Судного дня, проте надія все ж є. Більш оптимістичний сценарій припускає, що згодом потік льодовика Твейтса може звузитися чи залишитися такої ж ширини, що призведе до певної стабільності.

За словами Сакейл, основним завданням сьогодні є збір додаткових даних для побудови надійніших моделей і визначення реакції льодовика на майбутні події. Автори дослідження зазначають, що вони свідомо зосередилися на вивченні наступних двох десятиліть, а не столітті, щоб забезпечити можливість тестування та розвитку комп'ютерної моделі.

Раніше Фокус писав про те, що льодовик Судного дня тримається на волосині й тане вдвічі швидше.