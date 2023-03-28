У серці льодовика Судного дня "вирує" потік шириною 130 км: його розширення лише прискорить втрату льоду
Дослідники припускають, що це може статися вже протягом найближчих 20 років, що призведе до суттєвого підвищення рівня моря.
Льодовик Твейтса, також відомий як льодовик Судного дня, розташований у західній частині Антарктиди. У деяких частинах він рухається зі швидкістю понад 2 км на рік, що могло б здатися вкрай несуттєвим, якби не йшлося про лід, пише New Atlas.
Цей льодовик вважається слабкою нижньою частиною західно-антарктичного крижаного щита, яка, як вважають вчені, дуже вразлива до обвалення та має достатню швидкість відтоку, щоб суттєво вплинути на швидкість підвищення глобального рівня моря.
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Більш ранні дослідження, що використовували комп'ютерне моделювання, щоб спрогнозувати рух льодовика, концентрувалися на його швидкості й товщині, а також тому, як вони змінюються у межах століть. Однак у новому дослідженні вчені зі Стенфордського університету дійшли висновку, що крижаний потік, розташований у самому серці льодовика Судного дня, з шириною 130 кілометрів може збільшитися вже за наступні два десятиліття. Наслідки для планети будуть гнітючими — втрати льоду лише збільшаться, що неодмінно сприятиме підвищенню глобального рівня моря.
За словами провідної авторки дослідження, доцентки кафедри геофізики Стенфордської школи сталого розвитку Дерра Дженні Сакейл, вони з колегами виявили, що ширина основного крижаного потоку, або, як його ще називають, стовбура, впливає на стійкість льодовика. Чим ширшим ставатиме потік льодовика Судного дня, тим менш стійким виявиться він сам, і навпаки.
Простіше кажучи, це все одно, що спостерігати за річковим ефектом розмивання, що розширюється на її берегах. З однією лише різницею — для льодовика навіть розширення лише на 2% призведе до значної втрати льоду, що вивільнить в океан мільярди тонн води.
Дослідники зазначають, що наразі дуже важливо стежити за тим, що відбувається з потоком льодовика Судного дня, проте надія все ж є. Більш оптимістичний сценарій припускає, що згодом потік льодовика Твейтса може звузитися чи залишитися такої ж ширини, що призведе до певної стабільності.
За словами Сакейл, основним завданням сьогодні є збір додаткових даних для побудови надійніших моделей і визначення реакції льодовика на майбутні події. Автори дослідження зазначають, що вони свідомо зосередилися на вивченні наступних двох десятиліть, а не столітті, щоб забезпечити можливість тестування та розвитку комп'ютерної моделі.
Раніше Фокус писав про те, що льодовик Судного дня тримається на волосині й тане вдвічі швидше.