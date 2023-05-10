Тайна происхождения коренных американцев: найден неожиданный предок

Открытие редкой линии коренных американцев, общей для разных континентов и времен, позволило исследователям нанести на карту разветвленные пути палеолитических народов из Китая и Японии, обнаружив вероятную связь между этими регионами.

Ученые обнаружили новые невероятные доказательства того, что, по крайней мере, две древние миграции между Азией и Америкой произошли во время последнего ледникового периода и после его таяния. Об этом пишет IFLScience.

Что действительно поражает в этом новом исследовании, так это то, что ученые проследили редкую линию коренных американцев через континенты и время, используя передаваемую через женщин митохондриальную ДНК.

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Команда генетиков использовала 100 000 современных и 15 000 древних образцов, чтобы идентифицировать 216 современных и 39 древних человек, разделявших эту линию, картографируя пути ее разветвления с помощью углеродного датирования и сравнивая мутации.

По словам молекулярного антрополога Ю-Чун Ли, азиатское происхождение коренных американцев намного сложнее, чем считалось ранее. В дополнение к ранее описанным источникам предков в Сибири, Австрало-Меланезии и Юго-Восточной Азии, исследователи показывают, что северное побережье Китая также внесло свой вклад в генофонд коренных американцев.

И сюрпризы не заканчиваются: вопреки тому, что считалось ранее, оба миграционных события произошли через Тихоокеанское побережье, а не через Берингию — сухопутный мост примерно в ширину (при самом низком уровне моря) 1 600 км с юга на север, соединявший современную Аляску Восточная Сибирь в разное время ледниковых периодов плейстоцена.

Команда выяснила, что первое "радиационное событие" произошло между 19 500 и 26 000 лет назад, когда неблагоприятные условия на северном побережье Китая были слишком холодными для проживания людей.

Второе событие произошло между 19 000 и 11 500 лет назад, в период лучших климатических условий, которые позволили людям расширять и исследовать территорию.

На основе анализа миграций через континент и сравнение подобных наконечников стрел и пик считается, что палеолитические народы Китая и Японии путешествовали через северную часть Тихого океана, пока не достигли северо-западного побережья Северной Америки.

Но не стоит увлекаться идеей о том, что коренные американцы могут быть потомками японского народа дзюмон, поскольку недавнее генетическое исследование показало, что это маловероятно.

Последние результаты предполагают, что сходство между этими двумя группами населения может быть связано с общим происхождением.

Команда также удивилась, когда обнаружила, что люди из северного прибрежного Китая путешествовали в Японию, и что этот источник предков также внес свой вклад в японский генофонд, особенно среди коренных айнов.

По словам Ли, это свидетельствует о том, что плейстоценовая связь между Америкой, Китаем и Японией не ограничивалась не только культурой, но и генетикой.

Команда планирует исследовать больше линий, чтобы получить более подробную картину того, откуда происходят коренные американцы.

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