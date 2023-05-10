Вся правда об "окаменевших" жертвах Везувия: они не то, чем могут показаться на первый взгляд

Как немного археологической изобретательности изменило наше представление о Помпеях — древнеримском городе, погибшем из-за извержения вулкана Везувий 24 августа 79 года под тоннами пыли.

Поздний августовский день 79 года н. э., жизнь в приморском курортном городке Помпеи бурлит. Жители занимаются своими повседневными делами, вероятно, не подозревая о коварной подстерегающей их рядом опасности — активный вулкан Везувий, недалеко от города. Он угрожал извержением в течение 15 лет, и в этот день это наконец-то произошло, пишет IFLScience.

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Извержение Везувия было подлинной катастрофой. Вулкан изверг смертоносную смесь раскаленного газа, расплавленной породы и горячего пепла, поглотившего окрестности, застав жителей Помпей врасплох.

Сегодня Помпеи — большая туристическая достопримечательность, которая привлекает около 2,5 миллиона посетителей в год. Одной из главных прелестей являются знаменитые "каменные" тела несчастных горожан, которых извержение застало врасплох.

Но вот в чем сюрприз: эти "тела" на самом деле не являются телами. Они результат хитроумной археологической техники, которую разработали в 1860-х годах.

Настоящие тела жителей Помпеи давно исчезли, оставив после себя только пустоты в лаве, где фигура умершего удерживала ее открытой достаточно долго, чтобы она остыла вокруг его тела.

Археологи заметили серию четких отверстий и полостей в пепле, покрывавшем это место. В этих отверстиях содержались настоящие "тела" жителей Помпеи, но они не были пепельными моделями, которые мы видим сегодня. Когда плоть, внутренние органы и одежда сгорали, оставалась пустота — точный отпечаток формы человека в момент смерти.

Вскоре кому-то пришло в голову залить эти пустоты парижским гипсом, создав гипсовый слепок, являвшийся точной копией формы тела. В наши дни современные раскопки используют новейшие методы, такие как рентген, чтобы исследовать человеческое содержание гипсовых слепков, но в основном техника создания слепков остается такой же.

Кроме этого, "тела" не такие уж древние. На самом деле технику, по которой они созданы, можно использовать повторно, поэтому каждое тело легко клонировать посмертно столько раз, сколько пожелаете.

Но, несмотря на то, что Помпеи, которые мы знаем сегодня, являются результатом сотрудничества между современными реконструкторами, исследователями и первыми римскими строителями, они остаются удивительным и трогательным зрелищем.

Слепки тел помогают показать нам, какой была жизнь в Помпеях до извержения Везувия, и служат напоминанием о невероятной силе природы.

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