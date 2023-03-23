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Технологии и наука

В Помпеях нашли римскую виллу, где время застыло с момента извержения Везувия (фото)

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Фото: Pompeii Sites | Сегодня археологи совершили новое открытие во время раскопок в районе большого комплекса вилл, известном как Civita Giuliana

Помпеи — древний город, погибший в результате извержения вулкана Везувий. К началу 1980-х раскопано около 3/5 его территории, и сегодня археологи продолжают делать новые открытия.

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Помпеи, как и многие виллы в его окрестностях, поглотил опасный вулкан Везувий. В результате извержения вся территория вокруг и сам город покрылись вулканическим пеплом и пемзой толщиной от 4 до 6 м в 79 году н.э. Сегодня археологи совершили новое открытие во время раскопок в районе большого комплекса вилл, известном как Civita Giuliana, пишет HeritageDaily.

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Вулкан извергал смертоносное облако раскаленного тефры и газов на высоту 33 км, выбрасывая расплавленную породу, измельченную пемзу и горячий пепел со скоростью 1,5 миллиона тонн в секунду. В результате высвободилось в 100 000 раз больше тепловой энергии, чем во время атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

Civita Giuliana расположена северо-западнее города в сельскохозяйственном пригороде, где производили масло и вино. Впервые саму виллу обнаружили в начале 20 века, где команда под руководством маркиза Джованни Империале натолкнулась на многочисленные жилые комнаты и части комплекса. Считается, что они использовались для переработки продуктов питания.

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Это настоящий сохранившийся "кадр" повседневной жизни, сохранившийся после извержения вулкана
Фото: Pompeii Sites

Недавно археологи проводили раскопки в Civita Giuliana для того, чтобы провести работы по стабилизации самого места, ведь там есть разветвленная сеть тоннелей. Их совершили похитители могил, разрушавших землю.

Исследователи встретили несколько сосудов и керамических кувшинов, расставленных вверх дном вдоль стен помещения для слуг. Это настоящий сохранившийся "кадр" повседневной жизни, сохранившийся после извержения вулкана.

Считается, что посуду и керамику оставили на месте во время финальной фазы извержения, служащей точкой отсчета стратиграфического исследования комплекса виллы.

Дженнаро Санджулиано, министр культуры Италии, считает, что "такие находки демонстрируют преданность и способность государства остановить гибельную беду подпольных раскопок и торговли археологическими товарами. Это своеобразный важный ответ на ущерб, который на протяжении многих лет наносили грабители могил".

По его словам, Помпеи — это гордость Италии, и они имеют целью в дальнейшем защищать и популяризировать наследие, которое является уникальным во всем мире.

Ранее Фокус рассказывал о еще одной находке, пережившей землетрясение и извержение Везувия. Это уникальная мозаика с узором, состоящий из черных, белых и зеленых тессеров, окаймленных двойной красно-черной полосой.