У Помпеях знайшли римську віллу, де час застиг після виверження Везувію (фото)

Помпеї — древнє місто, яке загинуло внаслідок виверження вулкана Везувій. До початку 1980-х розкопано близько 3/5 його території, і сьогодні археологи продовжують робити нові відкриття.

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Помпеї, як і багато вілл в його околицях, поглинув небезпечний вулкан Везувій. Внаслідок виверження уся територія навколо та саме місто покрилися вулканічним попелом і пемзою товщиною від 4 до 6 м у 79 році н.е. Сьогодні археологи зробили нове відкриття під час розкопок в районі великого комплексу вілл, відомому як Civita Giuliana, пише HeritageDaily.

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Вулкан вивергав смертоносну хмару розпеченої тефри і газів на висоту 33 км, викидаючи розплавлену породу, подрібнену пемзу і гарячий попіл зі швидкістю 1,5 мільйона тонн на секунду. Внаслідок цього вивільнилося в 100 000 разів більше теплової енергії, ніж під час атомних бомбардувань Хіросіми і Нагасакі.

Civita Giuliana розташована на північний захід від міста в сільськогосподарському передмісті, де виробляли олію та вино. Вперше саму віллу виявили на початку 20 століття, де команда під керівництвом маркіза Джованні Імперіалі натрапила на численні житлові кімнати та частини комплексу. Вважається, що їх використовували для перероблення продуктів харчування.

Це справжній збережений "кадр" повсякденного життя, який зберігся після виверження вулкана Фото: Pompeii Sites

Нещодавно археологи проводили розкопки в Civita Giuliana для того, щоб провести роботи для стабілізації самого місця, адже там є розгалужену мережу тунелів. Їх зробили викрадачі могил, які руйнували землю.

Дослідники натрапили на кілька посудин та керамічних глечиків, розставлених догори дном уздовж стін приміщення для слуг. Це справжній збережений "кадр" повсякденного життя, який зберігся після виверження вулкана.

Вважається, що посуд і кераміку залишили на місці під час фінальної фази виверження, що слугує точкою відліку для стратиграфічного дослідження комплексу вілли.

Дженнаро Санджуліано, міністр культури Італії, вважає, що "такі знахідки демонструють відданість і здатність держави зупинити згубну біду підпільних розкопок і торгівлі археологічними товарами. Це своєрідна важлива відповідь на шкоду, яку протягом багатьох років завдавали грабіжники могил".

За його словами, Помпеї — це гордість Італії, і вони мають на меті надалі захищати і популяризувати спадщину, яка є унікальною в усьому світі.

Раніше Фокус розповідав про ще одну знахідку, яка пережила землетрус і виверження Везувія. Це унікальна мозаїка з візерунком, який складався з чорних, білих та зелених тессер, облямованих подвійною червоно-чорною смугою.