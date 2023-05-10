Неустанно пыхтит. Один из самых активных вулканов Мексики продолжает "бухтеть" без умолку (фото)

Ученые показали снимки извергающегося вулкана Попокатепетль, сделанные спутниками и астронавтами.

Попокатепетль — активный стратовулкан, расположенный в 69 километрах к юго-востоку от Мехико, и является одним из самых активных вулканов Мексики. Его текущий период извержения начался еще в 2005 году и продолжается до сих пор — все это время Попокатепетль продолжает устраивать настоящее шоу для спутников и астронавтов, пишет SciTechDaily.

Известно, что вулканические выбросы часто выбрасываются из кратера на вершине. Одно из таких событий произошло и весной 2023 года, когда яркие шлейфы вулкана Попокатепетль были запечатлены на изображениях, полученных спутниками и астронавтами, которые в тот момент находились на орбите в сотнях километров над поверхностью Земли.

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Так, первое фото (вверху) было сделано спутником Landsat 8 14 апреля 2023 года. По данным Национального центра по предотвращению стихийных бедствий Мексики (CENAPRED), в тот день мониторинговые системы зафиксировали выбросы водяного пара, вулканических газов и пепла.

2 мая 2023 года вулкан Попокатепетль все еще извергался и астронавтам на Международной космической станции удалось это запечатлеть (фото внизу). НА снимке показан более широкий вид на регион, захватывающий спящую вулканическую гору Истаксиуатль и близлежащий город Пуэбла.

Фотография вулкана Попокатепетль, сделанная 2 мая 2023 года астронавтом на борту МКС Фото: NASA

Исследователи отмечают, что на втором фото также видно источник другого шлейфа, расположенного между двумя вулканами, однако они до сих пор не понимают что это. Предполагается, что обнаруженные спутниками горячие точки на склонах вулкана могут быть вызваны пожарами.

Ученые отмечают, что в кадр также попали зеленые участки, окружающие пики вулканов — это хвойные леса и высокогорные степи, которые составляют важную часть экосистемы районе.

Данные Консультативного центра по вулканическому пеплу в Вашингтоне отмечают, что примерно в то время, когда были сделаны эти два снимка, вулканические шлейфы поднялись на высоту чуть более 7 километров. Уровень вулканической опасности оставался желтым.

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