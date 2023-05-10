Яйцо кошачьей "акулы-призрака": ученые наконец-то смогли идентифицировать новый жуткий вид хищника

После обнаружения Apristurus ovicorrugatus исследователи ищут в музейных коллекциях другие виды акул, которые не были замечены или неправильно идентифицированы.

Ученые наконец-то идентифицировали новый вид глубоководной акулы, и он имеет довольно жуткие черты. Это существо под названием Apristurus ovicorrugatus десятилетиями оставалось без внимания исследователей, но вот его день настал, пишет Live Science.

Первой зацепкой стала загадочная скорлупа яйца, найденная в коллекции музея Западной Австралии, но только после того, как ученые посмотрели на нее во второй раз, они поняли, что имеют дело с совершенно новым видом.

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Что делает A. ovicorrugatus таким уникальным? Начнем с того, что у нее белые глаза, ярко сияющие в глубоких темных водах, где животное живет. Это редкая черта среди глубоководных видов, и только один известный пример найден у Apristurus nakayai из Новой Каледонии и Папуа-Новой Гвинеи.

Она имеет яркие белые глаза, ярко сияющие в глубоких темных водах, где животное живет Фото: White et al/Journal of Fish Biology

Но это еще не все — оболочки яиц A. ovicorrugatus не похожи на все, что ученые видели раньше. Эти гофрированные скорлупы, также известные как сумки русалки (яйцевые капсулы), позволили исследователям идентифицировать вид и дали ему название.

Apristurus — это род кошачьих акул, и хотя в этой семье известно около 40 видов, A. ovicorrugatus выделяется своими уникальными особенностями. Большинство акул рождает живых детенышей, но виды, такие как A. ovicorrugatus, вместо этого откладывают яйца.

Эти яйцекладки могут иметь длинные усики, которые прикрепляются к водорослям или камням и являются важной частью понимания того, где размножаются такие акулы.

Эти яйцекладки могут иметь длинные усики, которые прикрепляются к водорослям или камням и являются важной частью понимания того, где размножаются такие акулы Фото: White et al/Journal of Fish Biology

В случае A. ovicorrugatus яйцевая оболочка была обнаружена прикрепленными к кораллам, что свидетельствует о том, что эти организмы могут играть жизненно важную роль в размножении вида.

Открытие отмечает важность формы яйцевых оболочек для выявления новых видов и предоставляет ценную информацию для ученых, изучающих глубоководных акул.

Но это только начало! Благодаря новым технологиям и обновленному вниманию музейных коллекций, такие исследователи, как Уилл Уайт и его коллеги, ищут новые виды акул, которых не заметили или неправильно идентифицировали.

Кто знает, какие еще виды акул могут укрываться у нас перед носом? Будьте внимательны и держите гидрокостюмы наготове, ведь мир глубоководных акул только стал намного интереснее.

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