Как метеориты с Марса попадают на Землю: считалось, что камни просто не должны долетать

Как показало исследование, с Марса камни могут улетать намного проще, чем считалось ранее.

Ученые из Калифорнийского технологического института выяснили, что для того, чтобы кусок марсианской горной породы покинул планету в результате ударного события необходима намного меньшая сила, чем предполагали ученые, пишет Space.

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Сотни лет ученые находили на поверхности Земли метеориты, которые являются обломками разных космических объектов. Но до 70-х годов прошлого века считалось, что метеориты с Марса не могут долететь до Земли. Но затем выяснилось, что газы, которые можно обнаружить в составе некоторых метеоритов, найденных на Земле, соотвествуют газам, существующим в разреженной атмосфере Марса. Но ученые все равно не понимали, каким именно образом эти марсианские метеориты попали на Землю.

Фрагмент марсианского метеорита Фото: NASA

Ученые из Калифорнийского технологического института провели эксперимент, в рамках которого они смоделировали ударное событие, которое привело бы к выбросу куска горной породы с Марса. И оказалось, что эти камни могут покидать поверхность планеты намного проще, чем считалось ранее.

По словам ученых, чтобы попасть на Землю метеорит должен пройти через атмосферу Марса, пролететь большое расстояние в космосе, затем пройти атмосферу Земли и достигнуть поверхности нашей планеты. Чтобы это сделать марсианский метеорит должен выдерживать огромную температуру и такое же давление.

Как оказалось, марсианские метеориты содержат в себе важные подробности своего путешествия с Марса на Землю. По словам ученых, стекловидный материал маскелинит образуется, когда минерал плагиоклаз подвергается экстремальному давлению, как это происходит во время ударных событий. Если обнаружить маскелинит в горной породе, то можно понять, какому давлению подверглась порода во время удара.

За последние годы были обнаружены метеориты с Марса, которые содержат в себе смесь плагиоклаза и маскелинита, поэтому существует определенный предел давления, которое они могли испытать и его можно определить.

Для этого ученые взяли горные породы земного происхождения, которые похожи на марсианские метеориты и содержат плагиоклаз. Таким образом они хотели определить, как высокое давление вызывает превращение минерала. Для этого они использовали специальное устройство, с помощью которого бомбардировали породу со скоростью, в 5 раз выше скорости звука. Таким образом происходила имитация ударного давления, которое испытывают выброшенные с Марса камни.

Этот марсианский метеорит, обозначенный как Северо-Западная Африка (NWA) 7034 и получивший прозвище "Черная красавица", весит примерно 320 граммов Фото: NASA

До этого эксперимента было известно, что плагиоклаз превращается в маскелинит во время ударного давления, составляющего 30 Гпа, а это в 300 тысяч раз больше, чем обычное давление на Земле. Но новое исследование показало, что на самом деле для превращения плагиоклаза в маскелинит нужно давление в размере 20 ГПа.

То есть ударная сила для того, чтобы горная порода с Марса улетела в космос является меньшей, чем предполагалось, а это значит, что марсианские метеориты могут проще покидать пределы Красной планеты.

Теперь ученые используя полученные данные хотят выяснить из каких ударных кратеров прибыли на Землю все известные марсианские метеориты.

В ближайшем будущем первые люди уже смогут ступить на поверхность Марса, по крайней мере такую амбициозную цель ставить перед собой NASA. Хотя еще рано об этом говорить, ведь еще не состоялась повторная высадка людей на Луну, все же ученые активно занимаются прогнозированием всех аспектов будущих пилотируемых миссий на Марс. Как уже писал Фокус, ученые из Европейского космического агентства представили свое исследование, которое предполагает, что самой идеальной первой космической командой, которая должна полететь на Красную планету должна быть "женская сборная". То есть первые астронавты, которые полетят на Марс, должны быть женского пола. Ученые представили несколько важных аспектов того, почему должно быть именно так.

Также Фокус писал о том, что космические туристы на МКС впервые проведут уникальный эксперимент, который сложно сделать на Земле. Участники второй частной миссии на Международную космическую станцию будут впервые выращивать в космосе стволовые клетки человека.