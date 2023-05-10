Космические туристы на МКС впервые проведут уникальный эксперимент: его сложно сделать на Земле

Участники второй частной миссии на Международную космическую станцию будут впервые выращивать в космосе стволовые клетки человека.

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Вторая частная миссия на МКС от американской компании Axiom Space называется Ax-2. Четыре космических туриста отправятся уже скоро в космос всего на неделю. Но в ходе своей миссии они впервые вырастят стволовые клетки человека, чтобы проверить, как низкая гравитация влияет на их развитие, пишет Space.

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Axiom Space — это частная компания из США, которая занимается в том числе и космическим туризмом. Миссия Ax-2 на МКС станет уже вторым подобным полетом, который компания организует в сотрудничестве со SpaceX. В ходе первой такой частной миссии под названием Ax-1 в апреле прошлого года на космическом корабле Crew Dragon на Международную космическую станцию отправились 4 космических туриста. Они провели на орбите более 2 недель. Кстати, это был первый туристический полет на МКС, о котором Фокус уже писал.

Миссия Ax-2 начнется со старта ракеты-носителя Falcon 9 от SpaceX 21 мая 2023 года с космодрома NASA во Флориде, США. На борту космического корабля Crew Dragon на МКС полетят:

Пегги Уитсон из США, которая является бывшим астронавтом NASA;

Джон Шоффнер из США, который является бывшим пилотом ВВС США;

Али Аль-Карни из Саудовской Аравии, который является пилотом ВВС этой страны;

Райана Барнави из Саудовской Аравии, которая является ученой, занимающейся изучением стволовых клеток.

Четыре космических туриста отправятся уже 21 мая 2023 года на МКС всего на неделю на корабле Crew Dragon Фото: SpaceX

Индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (ИПСК), представляют собой тип стволовых клеток, которые могут развиваться в три основные группы клеток, составляющих тело человека. Именно их будут выращивать участники миссии Ax-2. Эксперимент должен показать влияет ли низкая гравитация на то, как эти клетки развиваются в другие типы клеток, такие как клетки мозга и сердца.

По словам ученых, ИПСК – это тип клеток, который был перепрограммирован из взрослой клетки, чтобы вернуться в состояние, называемое плюрипотентностью. В этом состоянии стволовая клетка может превратиться практически в любой тип клеток человеческого тела.

Но создать такие стволовые клетки на Земле бывает сложно, ведь гравитация планеты может ограничивать расширение и рост этих клеток. Но в условиях микрогравитации на МКС, которая летает на высоте в 408 км, этих ограничений нет.

Индуцированные плюрипотентные стволовые клетки под микроскопом Фото: space.com

Во время экспериментов космические туристы смогут проверить, растут ли стволовые клетки в космосе быстрее. Также станет понятно появляется ли в этих клетках меньше мутаций в условиях микрогравитации и остаются ли они в своем универсальном плюрипотентном состоянии.

Хотя миссия Ax-2 продлится всего неделю, по словам представителей Axiom Space, следующие подобные миссии будут длиться дольше. Ученые хотят продолжать подобные исследования в космосе, чтобы проверить способность стволовых клеток делиться и захватывать ДНК во время пребывания в космосе.

Что же касается компании Axiom Space, то кроме космического туризма она занимается еще и созданием новых сегментов для МКС, которые будут доставлены на орбиту в ближайшие годы. После того, как в 2030 году МКС закончит свою работу, эти сегменты станут основой для нового частного космического исследовательского центра на орбите.

Также Фокус писал о еще одном проекте новой орбитальной станции, которую разрабатывает европейская компания Airbus.

Как уже писал Фокус ученые считают, что первыми на Марс должны полететь только женщины, что сделает полет на Красную планету более выгодным.