Космічні туристи на МКС уперше проведуть унікальний експеримент: його важко зробити на Землі

Учасники другої приватної місії на Міжнародну космічну станцію вперше вирощуватимуть у космосі стовбурові клітини людини.

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Друга приватна місія на МКС від американської компанії Axiom Space називається Ax-2. Четверо космічних туристів відправляться вже скоро до космосу всього на тиждень. Але в ході своєї місії вони вперше виростять стовбурові клітини людини, щоб перевірити, як низька гравітація впливає на їхній розвиток, пише Space.

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Axiom Space — це приватна компанія зі США, яка займається в тому числі й космічним туризмом. Місія Ax-2 на МКС стане вже другим подібним польотом, який компанія організує у співпраці зі SpaceX. У ході першої такої приватної місії під назвою Ax-1 у квітні минулого року на космічному кораблі Crew Dragon на Міжнародну космічну станцію вирушили 4 космічних туристів. Вони провели на орбіті понад 2 тижні. Це був перший туристичний політ на МКС, про який Фокус уже писав.

Місія Ax-2 розпочнеться зі старту ракети-носія Falcon 9 від SpaceX 21 травня 2023 року з космодрому NASA у Флориді, що в США. На борту космічного корабля Crew Dragon на МКС полетять:

Пеггі Вітсон зі США, яка є колишньою астронавткою NASA;

Джон Шоффнер зі США, який є колишнім пілотом ВПС США;

Алі Аль-Карні із Саудівської Аравії, який є пілотом ВПС цієї країни;

Раяна Барнаві з Саудівської Аравії, яка є вченою, яка займається вивченням стовбурових клітин.

Четверо космічних туристів вирушать уже 21 травня 2023 року на МКС усього на тиждень на кораблі Crew Dragon Фото: SpaceX

Індуковані плюрипотентні стовбурові клітини (ІПСК), являють собою тип стовбурових клітин, які можуть розвиватися в три основні групи клітин, що становлять тіло людини. Саме їх вирощуватимуть учасники місії Ax-2. Експеримент повинен показати, чи впливає низька гравітація на те, як ці клітини розвиваються в інші типи клітин, такі як клітини мозку та серця.

За словами вчених, ІПСК — це тип клітин, який був перепрограмований із дорослої клітини, щоб повернутися до стану, який називається плюрипотентністю. У цьому стані стовбурова клітина може перетворитися практично на будь-який тип клітин людського тіла.

Але створити такі стовбурові клітини на Землі буває складно, адже гравітація планети може обмежувати розширення та зростання цих клітин. Але в умовах мікрогравітації на МКС, яка літає на висоті 408 км, цих обмежень немає.

Індуковані плюрипотентні стовбурові клітини під мікроскопом Фото: space.com

Під час експериментів космічні туристи зможуть перевірити, чи ростуть стовбурові клітини в космосі швидше. Також стане зрозуміло, чи з'являється в цих клітинах менше мутацій в умовах мікрогравітації та чи залишаються вони у своєму універсальному плюрипотентному стані.

Хоча місія Ax-2 триватиме всього тиждень, за словами представників Axiom Space, такі місії будуть тривати довше. Вчені хочуть продовжувати подібні дослідження в космосі, щоб перевірити здатність стовбурових клітин ділитися та захоплювати ДНК під час перебування в космосі.

Що ж до компанії Axiom Space, то, окрім космічного туризму, вона займається ще й створенням нових сегментів для МКС, які будуть доставлені на орбіту найближчими роками. Після того, як у 2030 році МКС закінчить свою роботу, ці сегменти стануть основою нового приватного космічного дослідницького центру на орбіті.

Також Фокус писав про ще один проєкт нової орбітальної станції, яку розробляє європейська компанія Airbus.

Як уже писав Фокус, учені вважають, що першими на Марс повинні полетіти тільки жінки, що зробить політ на Червону планету вигіднішим.