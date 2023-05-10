Может ли человеческий мозг действительно восстанавливаться? Новое исследование дало ответ

Недавнее исследование углубляется в споры вокруг регенеративной способности человеческого мозга и предлагает представление о потенциальных терапевтических вмешательствах при нейродегенеративных заболеваниях.

Человеческий мозг, может ли он себя восстанавливать? Вопрос, который годами волнует нейробиологическое сообщество. Однако недавнее исследование Нидерландского института нейронаук пролило на этот вопрос крайне необходимый свет, пишет SciTechDaily.

Использование регенеративного потенциала мозга во время старения или неврологических расстройств может стать решающим фактором в восстановлении функций мозга, особенно при отсутствии эффективных методов лечения нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

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В новом исследовании ученые изучили и пересмотрели ранее опубликованные данные, чтобы окончательно решить вопрос, может ли человеческий мозг регенерировать сам себя. Оказывается, предыдущие исследования дали противоречивые результаты: некоторые из них указывали на то, что новые клетки действительно могут возникать в гиппокампе — структуре, которая играет ключевую роль в обучении и памяти даже у взрослых.

Однако другие исследования не смогли выявить никаких нейрогенных популяций в этом участке. Сбивает с толку, не правда ли?

Здесь появляются транскриптомные технологии, недавно предоставившие ценную информацию о разных типах клеток, найденных в человеческом мозге от умерших доноров с различными заболеваниями мозга.

Хотя эти новые методы первоначально казались идеальным разрешением спора, недавние исследования секвенирования одноклеточной РНК в гиппокампе человека дали противоречивые результаты. Два исследования выявили нейронные стволовые клетки, в то время как третье исследование не смогло выявить нейрогенную популяцию.

В данном исследовании ученые обсудили и повторно проанализировали ранее опубликованные наборы данных одноклеточной транскриптомики, чтобы выявить конкретные проблемы, которые могут запутать дизайн, анализ и интерпретацию данных о гиппокампе взрослого человека.

Повторный анализ ранее опубликованных наборов результатов позволил выявить ряд специфических проблем, требующих особого внимания, и открытая дискуссия в этой области могла бы принести немалую пользу.

Исследователи обнаружили, что маркеры, полученные на уже давно используемых мышах, почти не пересекаются с маркерами для каждого типа нейрогенных клеток в человеческом мозге, если вообще пересекаются.

Такие исследования требуют достаточной статистической мощности: если регенерация клеток и происходит в мозге взрослого человека, это будет довольно редким явлением. Следовательно, необходимо будет секвенировать достаточное количество клеток, чтобы идентифицировать эти дефицитные, вероятно, нейрогенные популяции.

Важны и другие параметры, например качество образцов. Интервал между смертью донора и последующей обработкой критически важен, поскольку качество ткани и полученных данных со временем падает.

Хотя эти новые технологии предлагают уникальную возможность составить карту восстановления гиппокампа в человеческом мозге и исследовать, какие типы и состояния клеток могут быть наиболее податливыми к терапевтическим вмешательствам во время старения, нейродегенеративных и нервно-психических заболеваниях, воспроизводимость и согласованность являются ключевыми факторами.

Точная отчетность необходима для того, чтобы сделать эти эксперименты по одноклеточной транскриптомике и их анализ воспроизводимыми. На самом деле может быть больше общих позиций, чем считалось ранее.

Вот так дебаты не утихают, но прогресс все же есть.

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