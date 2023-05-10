Спрятаны в укромном месте: ученые рассказали, где и как наш мозг хранит воспоминания

В новом исследовании ученые ответили на главные вопросы — как формируется наша память и где она "располагается" в мозгу.

Человеческий мозг — чрезвычайно сложная и хрупкая конструкция, отвечающая за контроль большинства действий нашего тела. Его возможности обработки информации позволяют нам учиться, однако он также является центральным хранилищем наших воспоминаний, пишет Real Clear Science.

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В новом исследовании группа биофизиков, физико-химиков и материаловедов сосредоточились на том, чтобы понять, как формируется наша память и где наш мозг хранит воспоминания. Отметим, что ранее нейробиологи уже идентифицировали несколько мозга, в которых хранятся наши воспоминания, в том числе:

гиппокамп, в средней части мозга;

неокортекс, в верхнем слое мозга;

мозжечок, в основании черепа.

Однако ученым все же не было известно в каких именно молекулярных структурах в этих областях мозга хранятся наши воспоминания и опыт. Нейроны являются основными рабочими единицами мозга — они предназначены для передачи информации другим клеткам, и именно это позволяет нашему организму функционировать. Нейроны соединяются межу собой синапсами, химия, происходящая между синапсами, в пространстве, называемом синаптической щелью, отвечает за обучение и нашу память.

Ученые отмечают, что синапс состоит из двух мембран: первая связана с нейроном, отдающим информацию, вторая — с принимающим ее. При этом каждая из мембран состоит из двойного липидного слоя, которые содержат белки и другие биомолекулы. Изменения между этими двумя мембранами известны как синаптическая пластичность, и являются основным механизмом нашего обучения и памяти.

Пространство между двумя нейронами называется синапсом Фото: OpenStax

По словам исследователей, синаптическую пластичность можно классифицировать как:

краткосрочную — от миллисекунд до нескольких минут;

долгосрочная — от минут, до часов и дольше.

Ученые считают, что основной способ обработки и хранения информации мозгом — это долгосрочные изменения в синапсах, а потому они предположили, что наши воспоминания, на самом деле, могут храниться в липидном слое мембраны. Ученые использовали электрическую стимуляцию модели простого липидного двойного слоя может вызвать долгосрочные изменения. Кроме того, ученые обнаружили, что долговременная пластичность сохранялась в их модели почти 24 часа без дополнительной электрической стимуляции. Теперь исследователи полагают, что именно нейронная мембрана отвечает за сохранение наших воспоминаний.

Исследователи также полагают, что в дальнейшем их открытие можно использовать для лечения различных неврологических состояний, которые затрагивают нашу память и способность обучаться. Данное исследование также может помочь в разработке новых методов лечения болезни Альцгеймера и Паркинсона.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.