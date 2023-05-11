Ученые разгадали секрет крепкой мужской дружбы: немного колкостей, приправленных насмешками

Исследователи полагают, что дружба между мужчинами вовсе не так холодна и суха, как считалось ранее, просто они выражают свои эмоции иначе.

Бытует мнение, что дружба взрослых мужчин — это нечто холодное, негостеприимное, лишенное заботы и эмоциональной поддержки. Однако теперь исследователи считают, что это на самом деле не так. Более того, они предполагают, что кризис одиночества среди мужчин, о котором много говорят, также преувеличен, пишет Daily Mail.

В новом исследовании социолог из Сиднейского университета в Австралии Алекс Брум и его соавтор, практикующий психотерапевт из Вестминстерского университета в Великобритании Дэмиен Ридж сосредоточились на изучении дружбы между мужчинами. Исследователи обнаружили, что мужчины в действительности часто относятся к друзьям иначе, чем женщины.

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Однако теперь исследователи полагают, что такие "предполагаемые признаки агрессии", как оскорбительные комментарии, колкости и насмешливые шутки, на самом деле могут быть признаками настоящей близости.

Ученые отмечают, что сосредоточив свое внимание на относительном недостатке вербального выражения, общество предположило, что "мужская дружба не является близкой". Более того, принято считать, что мужчины избегают серьезных тем, высмеивая их. Однако исследователи считают, что правда часто может быть прямо противоположной.

В ходе исследования ученые изучили рецензируемую академическую литературу о мужских связях за последние два десятилетия. Проанализировав эти данные, они выпустили статью, где цитируют около трех десятков израильских военных, собранные в интервью учеными-бихевиористами из Тель-Авивского университета. Тогда исследователи обнаружили, что мужчины часто используют юмор, а порой и оскорбления, для создания чувства единения.

В своих интервью ветераны описали ряд действий, которые фактически были проявлением дружеских чувств, например:

идиомы;

прозвища;

ругательства;

бессмысленные разговоры;

агрессивные жесты;

объятия.

Но все эти непонятные дежурные сообщения, по мнению исследователей, были как бы поддразниванием, призванным заинтересовать сослуживцев и сблизить их с настоящими дружескими отношениями. Один из участников другого исследования, которое также цитировали ученые, заявил, что подобное общение является как бы проверкой перед "близкой дружбой".

Участники исследования также заявляли, что другие мужчины слышат, как кто-то разговаривает с другими парнями, и сразу могут понять, что "они хорошие друзья". Более того, исследователи обнаружили, что предложение "выпить пива" является классическим предлогом для мужчин, чтобы открыться и выразить себя.

В одном исследовании 15 молодых ирландских мужчин в возрасте от 19 до 30 лет, которые последние 5 лет боролись с потерей близкого друга из-за самоубийства, сообщили о том, что "ребята будут разговаривать только тогда, когда на борту есть пиво", якобы в этот момент "все зажимы сняты".

Но паб был не единственным вариантом. На самом деле, Брум и Ридж обнаружили, что мужчины могут создавать эмоциональную близость везде, от волонтерских организаций до мастерских "сделай сам" и кружков по интересам.

Исследование также показывает, что большинство мужчин сомневаются в своих естественных инстинктах в построении близких дружеских отношений. Авторы исследования обнаружили, что большинство участников исследования впервые узнали о "близких доверительных отношениях" от своих мам, сестер или первых подруг. Так, по словам участников исследования, они поняли, что делают что-то не так. Однако исследователи отмечают, что крайне важно давать мужчинам сближаться и выстраивать дружбу по-своему.

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