Лелеют мужественность. Ученые выяснили, почему мужчины не готовы отказаться от мяса

Новое исследование свидетельствует о том, что потребление животного белка заставляет мужчин чувствовать себя более сильными и мужественными.

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Существует мнение, что потребление сочного стейка заставляет нас чувствовать себя ближе к предкам-неандертальцам, которые использовали свои мускулы, чтобы добыть еду. Теперь ученые считают, что нашли этому подтверждение — результаты исследования показывают, что потребление мяса заставляет людей чувствовать себя более нормальными, а мужчин — мужественными, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученых из Университета Канберры в Австралии приняли участие более 5200 мужчин и женщин, которых опросили на предмет их гендерной типичности и отношения к потреблению мяса.

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Результаты исследования свидетельствуют о том, что мужчины, которые больше всего любят мясо, так, как правило, считают себя более мужественными и считают потребление мяса "нормальным". Любопытно, что это работает и для женщин, которые считают себя стереотипно женственными.

Предполагается, что это связано с тем, что те, кто стремится соответствовать гендерным нормам, с большей вероятностью рассматривают сокращение или полный отказ от потребления мяса как "нарушение нормы". Исследователи считают, что результаты свидетельствуют о том, что мужчины в Австралии могут сопротивляться отказу от мяса, потому как оно является "способом проявить свою мужественность".

Результаты исследования также говорят о том, что более женственные женщины и более мужественные мужчины считают потребление мяса "более естественным, необходимым и правильным".

Еще одним любопытным моментом, который выявили ученые, является то, что мужчины, как правило, едят больше мяса. Однако с точки зрения питания оба пола нуждаются в одинаковом количестве животного белка. Исследователи полагают, что эти различия связаны с тем, что потребление и приготовление мяса, например, барбекю, считается "по своей сути мужским".

К слову, более ранние исследования свидетельствуют о том, что вегетарианство и бережное отношение к окружающей среде считаются "более женскими".

Ученые также обнаружили, что мясоеды склонны оправдывать страдания животных одной из четырех причин:

это приятно;

нормально;

необходимо;

естественно.

Предполагается, что примером "естественного" объясняется доминирующим положением человека в пищевой цепи — якобы это дает право есть других животных. Авторы исследования также полагают, что одобрение и желание "мужественности" делает мужчин более склонными защищать поедание мяса "на основе нормальности и естественности".

В ходе исследования ученые попросили реципиентов оценить себя по 100-бальной шкале в зависимости от того, насколько мужественными или женственными они себя считают. Кроме того, реципиентов попросили рассказать, ограничивали ли они свое потребление мяса в прошлом году и насколько оценивают возможность отказа от мяса в будущем.

Результаты показали, что лишь 862 человека из опрошенных придерживались в основном вегетарианской диеты, но иногда потребляли и животный белок, тогда как 4035 были всеядными.

Анализ результатов также показал корреляцию между потреблением мяса и ощущением мужественности, а также мнение о том, что потребление животного белка — нормально. Также исследователи обнаружили, что эта демографическая группа с большей вероятностью сможет отказаться от потребления мяса в будущем. Более женственные женщины также были не менее склонны попробовать веганство или вегетарианство или сократить потребление мяса.

Исследователи полагают, что это различие связано с тем, что мужество "требует постоянной демонстрации", тогда как женственность — нет. Однако ученые обнаружили связь между ярко выраженной женственностью и мужественностью и отношением к потреблению мяса, как к естественному, необходимому и приятно.

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