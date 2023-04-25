Плекають мужність. Вчені з'ясували, чому чоловіки не готові відмовитись від м'яса

Нове дослідження свідчить про те, що споживання тваринного білка змушує чоловіків почуватися сильнішими й мужніми.

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Існує думка, що споживання соковитого стейка змушує нас почуватися ближче до предків-неандертальців, які використовували свої м'язи, щоб добути їжу. Наразі вчені вважають, що знайшли цьому підтвердження — результати дослідження показують, що споживання м'яса змушує людей почуватися нормальнішими, а чоловіків — мужніми, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчених з Університету Канберрі в Австралії взяли участь понад 5200 чоловіків і жінок, яких опитали щодо їхньої гендерної типовості та ставлення до споживання м'яса.

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Результати дослідження свідчать про те, що чоловіки, які найбільше люблять м'ясо, зазвичай вважають себе більш мужніми й вважають споживання м'яса "нормальним". Цікаво, що це працює і для жінок, які вважають себе стереотипно жіночними.

Передбачається, що це пов'язано з тим, що ті, хто прагне відповідати гендерним нормам, з більшою ймовірністю розглядають скорочення або повну відмову від споживання м'яса як порушення норми. Дослідники вважають, що результати свідчать про те, що чоловіки в Австралії можуть чинити опір відмові від м'яса, тому що воно є "способом проявити свою мужність".

Результати дослідження також говорять про те, що більш жіночні жінки та більш мужні чоловіки вважають споживання м'яса "природнішим, необхідним і правильним".

Ще одним цікавим моментом, який виявили вчені, є те, що чоловіки зазвичай їдять більше м'яса. Однак з точки зору живлення обидві статі потребують однакової кількості тваринного білка. Дослідники вважають, що ці відмінності пов'язані з тим, що споживання та приготування м'яса, наприклад, барбекю, вважається "за своєю суттю чоловічим".

До речі, більш ранні дослідження свідчать про те, що вегетаріанство і дбайливе ставлення до навколишнього середовища вважаються "жіночими".

Вчені також виявили, що м'ясоїди схильні виправдовувати страждання тварин однією з чотирьох причин:

це приємно;

нормально;

необхідно;

природно.

Передбачається, що прикладом пояснення "природного" є домінантне становище людини у харчовому ланцюгу — нібито це дає право їсти інших тварин. Автори дослідження також вважають, що схвалення та бажання "мужності" робить чоловіків більш схильними захищати поїдання м'яса "на основі нормальності та природності".

У процесі дослідження вчені попросили реципієнтів оцінити себе за 100-бальною шкалою залежно від того, наскільки мужніми чи жіночними вони вважають себе. Крім того, реципієнтів попросили розповісти, чи обмежували вони своє споживання м'яса торік і як оцінюють можливість відмови від м'яса в майбутньому.

Результати показали, що лише 862 особи з опитаних дотримувалися переважно вегетаріанської дієти, але іноді споживали й тваринний білок, тоді як 4035 були всеїдними.

Аналіз результатів також показав кореляцію між споживанням м'яса та відчуттям мужності, а також думка про те, що споживання тваринного білка є нормальним. Також дослідники виявили, що ця демографічна група з більшою ймовірністю зможе відмовитись від споживання м'яса в майбутньому. Більш жіночні жінки також були не менш схильні скуштувати веганство або вегетаріанство або скоротити споживання м'яса.

Дослідники вважають, що ця відмінність пов'язана з тим, що мужність "вимагає постійної демонстрації", тоді як жіночність — ні. Проте вчені виявили зв'язок між яскраво вираженою жіночністю та мужністю і ставленням до споживання м'яса, як до природного, необхідного та приємного.

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