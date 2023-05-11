Помогли маленькие животные: исследование поставило точку, как можно восстановить нервные клетки

Если вы когда-нибудь задумывались над тем, как ваш организм восстанавливает поврежденные нервы, это исследование об аксональном слиянии и апоптозе раскроет несколько деталей.

Новое революционное исследование погружается в динамический мир аксонального слияния и роль определенного белка под названием динамин. Аксон — это длинный и тонкий отросток нервных клеток, передающий электрические сигналы по всему телу. И если он перерезан, не стоит паниковать, ведь его можно восстановить с помощью хитроумного процесса, называемого аксональным слиянием, пишет Phys.org.

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А вот самое интересное. Предыдущие исследования показали, что молекулы, участвующие в запрограммированной гибели клеток, так называемом апоптозе, также играют определенную роль в восстановлении аксонов.

Но какое это имеет отношение к динамину, спросите вы? Оказывается, динамин — это белок, участвующий в распознавании отмирающих клеток. Итак, исследователи во главе с Брентом Нейманом догадались, что динамин также может участвовать в восстановлении аксонов.

Чтобы проверить эту теорию, команда обратилась к Caenorhabditis elegans, крохотному червью-нематоду, имеющему лишь несколько сотен нейронов. Они использовали червей с генетической мутацией, заставлявшей их терять белок DYN-1 при высоких температурах, но нормально функционировать при низких.

В конце концов, черви показали значительное снижение слияния аксонов при высокой температуре. В то же время черви, удерживаемые при низкой температуре, не показали никаких различий в слиянии аксонов по сравнению с контрольной группой.

По мнению авторов исследования, DYN-1 контролирует уровень гликопротеина под названием эпителиальная несостоятельность слияния-1 (EFF-1), играющего ключевую роль в слиянии мембраны аксона. Иными словами, DYN-1 подобен дирижеру симфонии, который направляет многочисленные пути, работающие вместе, чтобы восстановить разорванные аксоны.

Итак, в следующий раз, когда вы уколете палец на ноге и почувствуете, как боль пронзает вашу ногу, просто вспомните, что динамин и его верный помощник EFF-1 настойчиво работают над тем, чтобы исправить ситуацию за кулисами.

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