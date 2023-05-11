Редкий эмбрион динозавров: окаменевшие яйца доисторических животных раскрывают тайны эволюции

Открытие эмбриона овираптора перед вылуплением обнаруживает удивительное сходство между динозавром и современными процессами высиживания птенцов.

Когда речь идет о палеонтологических находках, мало что имеет такую же ценность, как окаменевшие яйца динозавров. Эти неосязаемые сокровища предлагают редкий взгляд на историю эволюции доисторических существ. Многие группы окаменевших яиц динозавров остаются неоткрытыми по сей день, пишет Discover.

Но когда исследователи встречают такие экземпляры, результаты могут поражать воображение. Возьмем, например, яйцо овираптора, найденное несколько лет назад в Ганьчжоу, Китай. Мало того, что яйцо было окаменелым, оно еще и содержало прекрасно сохранившийся эмбрион, которого ученые назвали "Малыш Инглианг" (Baby Yingliang).

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Вид этого динозаврика, застывшего во времени как раз перед тем, как он должен вылупиться, стал потрясающим открытием. По словам Стивена Брусатта, который был частью изучавшей находку команды, немного грустно думать о том, что могло произойти с яйцеклеткой в те последние дни или часы перед тем, как малыш мог появиться на свет.

Что мы знаем об овирапторах?

Эти двуногие тероподы бродили по земле в поздний меловой период, примерно 101-66 миллионов лет назад. Овиапторы — пернатые существа с беззубыми клювами, что, по мнению исследователей, делало их всеядными, ведь они питались фруктами, растениями и даже моллюсками.

Эти двуногие тероподы бродили по земле в поздний меловой период, примерно 101-66 миллионов лет назад Фото: Вики

Но, пожалуй, наиболее остро интересным аспектом овирапторов является их процесс вылупления, который, по мнению ученых, удивительно похож на процесс вылупления современных птиц. Изучая позу малыша Инглианга, исследователи смогли сравнить его с позой современных птиц и обнаружить связь между ними.

В частности, считается, что вне перед вылуплением, которая наблюдается у кур и других птиц, происходит от нептичьих тероподов таких, как овирапторы.

Конечно, только один образец не может подтвердить такую гипотезу. Исследователи надеются найти более хорошо сохранившихся эмбрионов динозавров для дальнейшей проверки этой теории.

Но пока малыш Инглианг — одно из самых выдающихся открытий в области палеонтологии, предлагающего привлекательный взгляд в мир давно вымерших динозавров.

Ранее Фокус писал о том, что динозавры ходили по Земле на миллионы лет раньше: новое открытие переписывает историю вымерших животных.

А также мы рассказывали об ужасе со дна океана. Ученые воскресили вид древнего монстра, жившего на Земле 300 млн лет назад.