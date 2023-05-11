Кто выиграет Евровидение 2023: ученые раскрыли формулу песни-победителя, чтобы предсказать финал

Исследователи годами изучали искусство поп-музыки, и сейчас готовы это использовать, чтобы предсказать победителя конкурса.

В четверг, 11 мая, в 22:00 по киевскому времени стартует второй полуфинал Евровидения 2023. В субботу, 13 мая, будут названы победители песенного конкурса. Несмотря на то, что в последний раз Великобритания выигрывала конкурс в 1997 году, когда Katrina and the Waves исполнили композицию Love Shine a Light, именно эта страна в 2023 году принимает у себя Евровидение 2023. В прошлом году первое место на конкурсе заняли Kalush Orchestra, однако из-за войны в Украине наша страна не смогла принять у себя мероприятие, пишет Daily Mail.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Десятилетиями исследователи из разных уголков мира изучают феномен поп-музыки, а именно то, как создаются хиты и что делает те или иные треки столь запоминающимися. В 1941 году немецкий философ Теодор Адорно опубликовал эссе под названием "О популярной музыке", в котором взялся рассуждать о том, чем она отличается от "серьезной музыки". Он утверждал, что популярными становятся те песни, которые были подвержены "стандартизации" с повторяющимися текстами и продолжительностью около 3 минут.

Философ также отмечал, что одним из основных правил популярной песни является состоящий из 32 тактов припев, а диапазон ограничен всего одной октавой или одной нотой. Кроме того, он считал, что на популярность песен также влияет и круг тем, затронутых в текстах — он якобы имеет тенденцию быть ограниченным.

Адорно также считал, что стандартизированными являются и общие типы шлягеров:

танцевальные типы;

материнские песни;

домашние песни;

"новаторские" песни;

псевдо-детские стишки;

оплакивания потерянной девочки.

Заместитель декана факультета гуманитарных и социальных наук Винчестерского университета Гленн Фосбрей изучил песни-победители конкурсантов Евровидения, а затем применил формулу песни-победителя, чтобы выяснить, кто же в этом году может выиграть песенный конкурс.

Во-первых, песни, представленные на Евровидение, не могут литься более 3 минут, что потенциально увеличивает шансы на победу каждого участника. Кроме того ученые обнаружили, что все песни-победители имели общую лирическую тему: 17 из 20 были об отношениях, а в 13 из 20 использовалось слово "любовь". Также исследователи обнаружили, что все два десятка песен-победителей имела повторяющиеся припевы, которые помогали зрителям вспомнить трек, когда дело доходило до голосования.

В более раннем исследовании ученые из Университета Южной Калифорнии проанализировали чарты за последние 55 лет и пришли к выводу, что ключом к успеху песни является повторение. Песни, в которых чаще повторялись целые фразы и отдельные слова, скорее всего, имели коммерческий успех.

В 2016 году ученые из Лондонского университета Голдсмитс провели свое исследование, подтвердившее, что популярными становятся песни, которые легко запоминаются и "застревают" в голове слушателей.

Исследование 2017 года нейробиологов из Джорджтаунского университета в Вашингтоне показало, что популярными поп-песни делает элемент "гармонической неожиданности". Простыми словами, это неожиданное изменение аккорда, которое якобы вызывает прилив дофамина, подобный вызванному едой или сексом.

Другое исследование ученых из Института когнитивных исследований человека и мозга Макса Планка в Германии свидетельствует о том, что популярной песню делает баланс непредсказуемости и неожиданности. Музыка вызывает наибольшее удовольствие, когда побуждает слушателя "непрерывно генерировать и удовлетворять ожидания по мере того, как произведение разворачивается во времени".

В своем исследовании Гленн Фосбрей также обнаружил, что 17 из 20 последних победителей конкурса были исполнены на английском, а 18 из них использовали слово "ты" хотя бы один раз. Таким образом ученые пришли к выводу, что для победы на Евровидении необходимо чтобы песня включала повторения, длилась не более трех минут, была об отношениях, обращалась к слушателю и исполнялась на английском языке. Лирика композиции также должна быть направлена на слушателя и иметь драматическую смену аккордов, а также содержать низкий "гармонический сюрприз".

Британские ученые проанализировали песню Мэй Мюллер "I Wrote A Song", с которой она представляет Великобританию на конкурсе вполне могла бы стать победительницей в этом году, правда, ее композиции кое-чего не хватает. В действительности она подходит во многих аспектах:

исполняется на английском языке;

описывает разрыв отношений;

включает повторяющиеся слова;

использует обращение "ты";

использует всего четыре аккорда.

Однако в песне Мэй Мюллер отсутствуют любые элементы неожиданности и нет воодушевляющих тональностей или смены аккордов, что делает ее более похожей на детскую песню. Что в принципе тоже не плохо, но, увы, не идеально.

Ранее Фокус писал о том, что музыкальные психологи открыли формулу самых счастливых песен в мире.