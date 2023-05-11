Океан рассекали гиганты: ученые выяснили точный размер чудовищ юрских морей

Крупные позвонки доисторических животных, затерянные в музее, помогли разгадать тайну.

Более 20 лет назад ВВС выпустило документальный фильм "Прогулки с динозаврами", в котором был показан 25-метровый лиоплевродон. Это вызвало множество споров, а ученые посчитали, что размер плиозавра был сильно переоценен. Тогда исследователи пришли к выводу, что размер этих доисторических животных на самом деле не превышал 6 метров в длину, пишет SciTechDaily.

Все изменилось, когда палеонтологи из Портсмутского университета случайно обнаружили в музее Оксфордшира четыре крупных позвонка, которые затерялись среди других экспонатов. Теперь исследователи полагают, что новая находка способна пролить свет на настоящие размеры чудовищ юрских морей. Исследователи полагают, что плиозавры на самом деле достигали 14,4 метров в длину, что вдвое больше косатки.

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Профессор Дэвид Мартилл из Школы окружающей среды, географии и наук о Земле Портсмутского университета, который был консультантом документального фильма ВВС признал, что "ужасно ошибся в размерах лиоплевродона". Он отметил, что его расчеты были основаны на фрагментарном материале, а потому он предположил, что размеры чудища могли достигать 25 метров в длину. Впрочем, явных доказательств тому было мало, а потому такое заявление вызвало множество споров.

Ученые случайно обнаружили позвонки плиозавра Фото: University of Portsmouth

Соавтор нынешнего исследования, коллега профессора Мартилла, Меган Джейкобс, фотографировала другие окаменелости, пока ученый просматривал ящики с окаменелостями и обнаружил нечто интересное. Он нашел большой позвонок и был взволнован, обнаружив, что у куратора на складе есть еще три таких.

Ученые обнаружили, что позвонки четко идентифицировались как тесно связанные с видами плиозавров или подобными животными. Известно, что плиозавры были весьма схожи с плезиозаврами, однако имели более крупную вытянутую голову, как у крокодила, и более короткую шею. Кроме того, у них было четыре ласта, которые действовали по принципу мощных весел, и короткий хвост.

Исследователи провели топографическое сканирование и обнаружили, что эта морская рептилия могла достигать от 9,8 до 14,4 метра в длину. По словам Мартилла, известно, что эти грозные животные рассекали в океане около 145-152 миллионов лет назад. Они имели массивные черепа с огромными зубами, острыми как кинжалы. Предполагается, что их зубы в длину достигали более 20 см и были более мощными чем у тираннозавров.

Предполагается, что эти чудища юрских морей тогда находились на вершине пищевой цепи и охотились на ихтиозавров, плезиозавров с длинной шеей, а также более мелких морских животных.

Ранее Фокус писал о том, что тираннозавр был совсем не таким, как его изображают: что показало новое исследование.