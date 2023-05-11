Папскую буллу 14 века нашли на польском кладбище: исследователи считают ее уникальной

Музей оружия в Польше представил редкий исторический артефакт, заинтересовавший археологов, историков и религиоведов. Папская булла датируется периодом правления Папы Бонифации IX.

Археологи нашли средневековую папскую буллу, изданную Папой Бонифацией IX, на бывшем кладбище. Это сокровище, изготовленное преимущественно из чистого свинца и, как считают, из Сардинии, Кипра, Греции и Испании, ожидало их более шести веков, пишет Arkeonews.

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Ян Орлинский из поисково-исследовательской группы PARSĘTA едва сдерживал свое волнение, когда нашел артефакт.

"Это самая ценная находка, которую мы сделали за шесть лет нашего существования", — сказал он, добавив, что всегда увлекался папскими буллами и заметил, что в Колобжеге их не хватает.

Группа сразу же осознала важность своей находки и передала ее Музею оружия в Колобжеге, где они работали в течение нескольких лет Фото: Marcin Bielecki/PAP

Группа сразу осознала важность своей находки и передала ее Музею оружия в Колобжеге, где они работали в течение нескольких лет. Затем буллу перевезли в специализированную мастерскую в Кракове для тщательной консервации и восстановления.

В ходе реставрации артефакта ученые смогли определить его возраст и подлинность, проанализировав физико-химический состав. Исследователи объяснили, что на оборотной стороне содержалась информация о том, какой Папа выдал буллу. Им оказался Папа Бонифаций IX.

В ходе реставрации артефакта ученые смогли определить его возраст и подлинность, проанализировав физико-химический состав Фото: Marcin Bielecki/PAP

Но настоящий вопрос заключался в том, как эта булла оказалась в этой местности? По мнению историков, его могли хранить в местном монастыре.

Иоганн Фридрих Вахсен записал, что Папа Бонифаций IX предоставил письмо-индульгенцию местным бенедиктинским монахам в 1397 году, как отмечено в хронике, написанной им в 18 веке. Ученые предполагают, что эту буллу могли потерять в 16 веке, возможно, при роспуске монастырей.

Независимо от своего происхождения, артефакт выставлен в Музее оружия в Колобжеге, готов рассказать свою историю каждому, кто захочет его послушать.

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