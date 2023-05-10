В Уэльсе найдены идеальные 2000-летние резные изображения "невероятной красоты" (фото)

Охотник за сокровищами в Уэльсе натолкнулась на уникальную находку, обнаружив в поле невероятно сохраненное сокровище артефактов римского и железного века.

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Для Джона Мэтьюза это был обычный день, когда он решил провести свое послеобеденное время за поиском сокровищ в поле. Но то, на что он наткнулся, было совсем не обычным, пишет Wales Online.

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В марте 2019 года Джон обнаружил немало древних предметов в отличном состоянии, датированных тысячелетиями железного века и римской эпохи.

Находка была поистине удивительной. Эксперты полагают, что римские находки могут указывать на ранее неизвестное поселение в этой местности. Четыре предмета, в том числе сосуды железного века, римские монеты и два серебряных артефакта 17 века, объявил сокровищем Роуз Фармер.

Сначала Джон не знал, что он открыл. Но охотник чувствовал, что это нечто важное. Позвонив местному сотруднику по находкам, артефакты — римский кувшин и кельтский крепеж для сосуда — аккуратно откопали и отвезли на более детальное изучение. Через несколько недель Джон смог присоединиться к музейной команде раскопок на этом месте.

То, что они обнаружили, действительно невероятно. Археологи нашли чашу, украшенную бычьей мордой, которую команда сначала считала брошью, а также другие артефакты. Джон, занимающийся поиском уже десять лет, увлекся красотой найденных предметов.

То, что они обнаружили, действительно невероятно Фото: National Museum Wales

Он сказал: "Я никогда не видел ничего такого. Я не думал, что наши предки могли сделать такие красивые, красивые вещи. Я просто в шоке".

Благодаря раскопкам найдены две цели и шесть фрагментов сосудов, включая остатки двух деревянных бочек и ведерка железного века с украшениями из медного сплава, миску из медного сплава железного века, котелок, а также две римские кастрюли из медного сплава. Сосуды спрятали вместе приблизительно во времена римского завоевания, во второй половине первого века нашей эры.

Эксперты считают, что римские находки могут указывать на ранее неизвестное поселение в этой местности Фото: National Museum Wales

Аластер Уиллис, старший куратор Amgueddfa Cymru, увлечен находками.

"Открытие двух сокровищ монет в одном поле и в непосредственной близости от римского города в Кервенте удивительно и значимо, — сказал он. — Результаты проведенного геофизического исследования указывают на наличие ранее неизвестного поселения или религиозного места, где спрятали монеты. Это проливает свет на жизнь в деревенской глубинке вокруг римского города Вента Силурум. Открытия также важны для понимания происходивших в юго-восточном Уэльсе событий примерно в то время, когда оттуда ушли римляне, в начале пятого века нашей эры".

Невероятные находки в Уэльсе

Находки лишь доказывают, что никогда не знаешь, какие сокровища могут быть спрятаны под поверхностью земли, ожидая, пока их найдут те, у кого острый глаз и немного везения.

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