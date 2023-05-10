В Уельсі знайдено бездоганні 2000-річні різьблені зображення "неймовірної краси" (фото)

Мисливець за скарбами в Уельсі натрапила на унікальну знахідку, виявивши в полі неймовірно збережений скарб артефактів римської та залізної доби.

Related video

Для Джона Метьюза це був звичайний день, коли він вирішив провести свій післяобідній час за пошуком скарбів у полі. Але те, на що він натрапив, було зовсім не звичайним, пише Wales Online.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У березні 2019 року Джон виявив чимало стародавніх предметів у чудовому стані, датованих тисячоліттями залізного віку та римської епохи.

Знахідка була справді дивовижною. Експерти вважають, що римські знахідки можуть вказувати на раніше невідоме поселення в цій місцевості. Чотири предмети, зокрема посудини залізного віку, римські монети і два срібні артефакти 17 століття, оголосив скарбом Роуз Фармер.

Спочатку Джон не знав, що саме він відкрив. Але мисливець відчував, що це щось важливе. Зателефонувавши місцевому співробітнику з питань знахідок, артефакти — римський глечик і кельтське кріплення для посудини — акуратно відкопали і відвезли на детальніше вивчення. Через кілька тижнів Джон зміг приєднатися до музейної команди розкопок на цьому місці.

Те, що вони виявили, справді неймовірне. Археологи знайшли чашу, прикрашену бичачою мордою, яку команда спочатку вважала брошкою, а також інші артефакти. Джон, який займається пошуком вже десять років, захопився красою знайдених предметів.

Те, що вони виявили, справді неймовірне Фото: National Museum Wales

Він сказав: "Я ніколи не бачив нічого такого. Я не думав, що наші предки могли зробити такі гарні, красиві речі. Я просто шокований".

Завдяки розкопкам знайдено дві цілі та шість фрагментів посудин, включаючи залишки двох дерев'яних бочок і відерця залізного віку з оздобленнями з мідного сплаву, миску з мідного сплаву залізного віку, казанок, а також дві римські каструлі з мідного сплаву. Посудини заховали разом приблизно в часи римського завоювання, у другій половині першого століття нашої ери.

Експерти вважають, що римські знахідки можуть вказувати на раніше невідоме поселення в цій місцевості Фото: National Museum Wales

Аластер Вілліс, старший куратор Amgueddfa Cymru, захоплений знахідками.

"Відкриття двох скарбів монет в одному полі і в безпосередній близькості від римського міста в Кервенті є дивовижним і значущим", — сказав він. — Результати проведеного геофізичного дослідження вказують на наявність раніше невідомого поселення або релігійного місця, де заховали монети. Це проливає світло на життя в сільській глибинці навколо римського міста Вента Сілурум. Відкриття також важливі для розуміння подій, що відбувалися в південно-східному Уельсі приблизно в той час, коли звідти пішли римляни, на початку п'ятого століття нашої ери".

Неймовірні знахідки в Уельсі

Знахідки лише доводять, що ніколи не знаєш, які скарби можуть бути заховані під поверхнею землі, чекаючи, поки їх знайдуть ті, хто має гостре око і трохи везіння.

Раніше Фокус писав про легендарні скарби Лос-Анджелеса. Дослідники розкрили таємниці скринь із золотом.

А також ми розповідали про дивовижну подорож додому: чоловік повернув 30 викрадених античних артефактів в Італію.