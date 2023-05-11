Оправдательный приговор. Ученые обнаружили, что большинство смертей от COVID-19 вызваны чем-то еще

Новое исследование предполагает, что в смертях виновата совершенно другая инфекция, уровень смертоносности у которой выше, чем у ковида.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально заявила о завершении пандемии коронавируса, однако ученые продолжают исследования, чтобы больше узнать о вирусе и его влиянии на организм человека, пишет Science Alert.

В новом исследовании ученые Северо-Западного университета в Иллинойсе сосредоточились на изучении того, как коронавирус влияет на организм человека и приводит к смерти. Результаты исследования показывают, что у большого процента людей, которым потребовался аппарат ИВЛ из-за инфекции COVID-19, также развилась вторичная бактериальная пневмония. Ученые также обнаружили, что именно она ответственна за более высокий уровень смертности, чем сам по себе коронавирус.

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По словам соавтора исследования, пульмонолога Бенджамина Сингера, они с коллегами обнаружили, что несмотря на то, что именно COVID-19 привел к госпитализации пациентов, вероятнее всего, причиной смерти стала инфекция, вызванная использованием механического вентилятора.

Ученые отмечают, что результаты исследования в очередной раз подчеркивают важность профилактики, поиска и агрессивного лечения вторичной бактериальной пневмонии у пациентов в критическом состоянии с тяжелой пневмонией, в том числе и после коронавируса.

В ходе исследования команда изучила записи почти 600 пациентов, поступивших в отделение интенсивной терапии (ОИТ) в Северо-Западной мемориальной больнице (Иллинойс). У всех пациентов наблюдалась тяжелая пневмония, которая в некоторых случаях сопровождалась дыхательной недостаточностью. При этом у 190 пациентов также был COVID-19.

Исследователи использовали подход машинного обучения для обработки данных, который позволил сгруппировать пациентов в зависимости от их состояния и времени, проведенного в реанимации.

Результаты исследования опровергают теорию о том, что причиной отказа органов и последующей смерти стал цитокиновый шторм после COVID-19. Признаков полиорганной недостаточности у обследованных пациентов не было. Однако ученые обнаружили, что у пациентов с коронавирусом чаще развивалась вентилятор-ассоциированная пневмония (ВАП). Более того, с точки зрения общей смертности, в значительном количестве случаев пациенты с ВАП не реагировали на лечение.

По словам Сингера, они с коллегами обнаружили, что те, кому удавалось вылечиться от вторичной пневмонии, в большинстве случаев выживали. Пациенты, которым не удавалось справиться с пневмонией, в большинстве случаев погибали.

Более того, исследователи обнаружили, что смертность, связанная с самим коронавирусом, оставалась относительно низкой. В то же время смертность от вторичной бактериальной пневмонии, напротив — была высокой.

Стоит иметь в виду, что если потребность пациента в аппарате ИВЛ для лечения осложнений COVID-19 приводит к ВАП, это не означает, что инфекция COVID-19 менее опасна, и не уменьшает количество летальных исходов от COVID-19.

Ученые также подчеркнули важность дальнейших исследований в этой области и осторожности при предположениях о причине смерти в случаях COVID-19.

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