Ученые назвали неожиданную причину развития артрита: будьте осторожны с грилем

Исследование предполагает, что пары от дровяных печей и барбекю странным образом могут спровоцировать ревматоидный артрит.

В ходе исследования ученые обнаружили, что пары от приготовления мяса на гриле и дровяных печах, а также выхлопные газы, по-видимому, могут спровоцировать ревматоидный артрит, пишет Daily Mail.

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Ревматоидный артрит является воспалительным заболеванием. Предполагается, что он возникает в результате сложного взаимодействия между генами, полом и возрастом, однако его также могут спровоцировать такие факторы как:

курение;

окружающая среда;

питание;

образ жизни.

Статистика свидетельствует, что он является одним из наиболее распространенных воспалительных заболеваний: от него страдают миллионы людей по всему миру. Но чаще всего это женщины и мужчины в возрасте от 40 до 50 лет. Причем у женщин ревматоидный артрит встречается втрое чаще, чем у мужчин.

По словам руководителя исследования, доктора Кристофера Д'Адамо из Медицинской школы Университета Мэриленда, они с коллегами обнаружили, что у людей с самым высоким уровнем химических веществ, известных как полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), которые также выделяются сигаретным дымом и газовыми плитами, наблюдался более высокий риск развития воспалительных заболеваний.

Ученые отмечают, что уровни ПАУ, как правило, выше у тех людей, которые курят, однако источниками этих химических веществ также могут стать и другие факторы, в том числе:

выхлопные газы;

природный газ;

древесный дым;

сжигание угля в костре;

испарение асфальтированных дорог;

употребление жареной и обугленной пищи.

Исследование было основано на данных, собранных в ходе Национального исследования состояния здоровья и питания США в период с 2007 по 2016 годы. В исследовании оценивался широкий спектр факторов, включая:

ПАУ;

PHTHTE, химические вещества, используемые для производства пластмасс, потребительских товаров;

летучие органические соединения (ЛОС), полученные из красок, пестицидов, чистящих средств;

данные о здоровье;

данные о питании;

данные о поведении;

данные окружающей среды.

В общей сложности в исследовании приняли участие почти 22 000 взрослых, почти 1 500 из которых страдали ревматоидным артритом, а у 20 569 — он не наблюдался. Ученые собрали у испытуемых образцы крови и мочи и проверили их на содержание ПАУ, PHTHTE и ЛОС.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что более высокая вероятность развития ревматоидного артрита наблюдалась у людей с повышенным уровнем ПАУ — вероятность болезни превышала 25%. При этом исследователи отмечают, что не имело значения являлись ли они курильщиками в прошлом или в настоящее время, а уровни других веществ не оказывали влияния на развитие болезни.

Авторы исследования отмечают, что анализ носит наблюдательный характер, а потому потребуются дополнительные клинические испытания, чтобы лучше понять эту связь.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.