Вся правда о татуировках: почему остаются навсегда и как влияют на иммунную систему

В новом исследовании ученые пролили свет на то, как рисунки на коже влияют на наше тело и организм в целом.

Последние десятилетия татуировки стали чрезвычайно популярными — миллионы людей украшают свои тела рисунками, которые остаются на всю жизнь. Однако, что мы знаем о том, как наличие татуировок влияет на наше здоровье и организм в целом? Ученые пролили свет на эти вопросы, пишет The Week.

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Почему татуировки остаются навсегда

По словам антрополога Кристофера Линна, когда мастер делает татуировку, он наносит чернила через крошечные проколы под верхний слой кожи. В результате тело воспринимает татуировку как рану и посылает макрофаги, или лейкоциты, для заживления пораженного участка.

Однако чернила трудно расщепляются клеточными ферментами, именно поэтому рисунки на коже остаются с нами на всю жизнь — частицы пигмента слишком велики, чтобы белые клетки могли их "съесть".

По словам профессора дерматологии Северо-Западного университета, доктора Энн Лауманн, так как чернила не могут разрушиться, они передаются от макрофага к макрофагу, что объясняет, почему со временем татуировка становится более размытой, может деформироваться или стареть.

Лауманн отмечает, что в результате такого перемещения пигмента, рисунок с годами может терять насыщенность цвета и даже немного искажаться с годами. Простыми словами, ваша татуировка и ваша иммунная система связаны в неком танце, который никогда не завершится.

Как татуировки влияют на ваше тело

По сути, наше тело будет постоянно бороться с чернилами, что в действительно может оказать эффект на нашу иммунную систему. Однако каким именно будет этот эффект, все еще обсуждается.

По словам вирусолога Джульетт Моррисон, после нанесения татуировки ваша иммунная система может быть немного ослаблена, что может поставить тело в невыгодное положение. Например, есть примеры, когда новая татуировка воспалялась, инфицировалась и вызывала аллергию.

Однако ученые сходятся во времени, что в долгосрочной перспективе небольшие повреждения кожи, нанесенные профессионалом с использованием стерильного гипоаллергенного оборудования и материалов, могут даже поддерживать активность близлежащих иммунных клеток.

По словам Линн, дело в том, что чернила как бы взбадривают нашу иммунную систему и она находится в "состоянии повышенной боевой готовности", то есть более эффективна в обнаружении других инфекций. Ученые отмечают, что частое нанесение рисунков на кожу дает нашей иммунной системе "регулярную низкоинтенсивную тренировку", то есть поддерживает некоторые элементы нашего защитного арсенала в лучшей форме.

По словам дерматолога из Буэс-Айреса, если ваше тело, в принципе, переносит татуировку, значит ваша иммунная система адаптировалась.

Татуировки — польза и вред

Исследователи отвечают, что ответ на этот вопрос напрямую зависит от количества татуировок на вашем теле. Результаты исследования, проведенного Линн свидетельствуют о том, что те, у кого ранее не было ни одного рисунка на коже, испытывают большую нагрузку на иммунную систему. В то же время те, у кого было уже несколько татуировок, напротив — испытывали всплеск антител, которые борются с инфекцией. Вряд ли подобное усиление позволит вылечить простуду, однако оно все же есть.

С другой стороны татуировки могут стать причиной развития инфекций, особенно, если они были нанесены в антисанитарных условиях. Кроме того, сами чернила для татуировки могут содержать ингредиенты, которые могут вызвать аллергическую реакцию или оказаться вредными для здоровья.

Подводя итоги, ученые заключают, что нанесение татуировок на свое тело может иметь как свои плюсы, так и минусы. Однако последних будет намного меньше, если обращаться к профессионалам.

Ранее Фокус писал о том, что ученые создали нанотатуировку, сообщающую о проблемах со здоровьем.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.