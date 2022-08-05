Ученые создали нанотатуировку, сообщающую о проблемах со здоровьем (видео)

Разработанная в Южной Корее технология позволяет мониторить состояние организма и заранее предупреждать о возможных нарушениях.

Ученые из Южной Кореи создали нанотехнологическую татуировку, контролирующую состояние здоровья человека и предупреждающую о возможных проблемах. Об этом пишет агентство Reuters.

Как уточняется, сотрудники Корейского передового института науки и технологий из города Тэджон придумали электронные чернила для тату, сделанные из жидкого металла и углеродных нанотрубок, функционирующие как биоэлектрод. Если их подключить к ЭКГ или другому биосенсору, то они отправляют на монитор показатели частоты сердечных сокращений и других данные о состоянии организма – к примеру, уровень глюкозы и лактата.

[ + – ] Южнокорейский ученый показывает, как работает нанотатуировка. Фото: REUTERS

Ученые предполагают, что в дальнейшем можно будет отказаться от биосенсоров. Так, они планируют подключать беспроводной чип, напрямую интегрированный с чернилами. Это позволит получать сигналы о проблемах со здоровьем сразу на внешнее устройство. Такие мониторы для вывода информации могут располагаться где угодно, в том числе в домах пациентов.

Как подчеркивают исследователи, чернила неинвазивны и сделаны из частиц на основе галлия – мягкого серебристого металла, который также используется в полупроводниках или термометрах. Углеродные нанотрубки, украшенные платиной, помогают проводить электричество, обеспечивая долговечность технологии.

"Когда чернила наносят на кожу, то татуировка не стирается даже при трении", — говорят в институте.

[ + – ] Электронная татуировка Фото: REUTERS

Напомним, космический телескоп Уэбба сделал новое изображение слияния двух галактик, которых до этого не сфотографировал космический телескоп Хаббл. На новом снимке не только видны рожденные недавно яркие звезды, но и то, что процесс слияния завершится еще не скоро.

Ранее Фокус писал об исследовании испанских ученых, согласно которому оперение птиц на европейском континенте за пятнадцать лет стало более блеклым из-за глобального изменения климата. Это может повлиять на спаривание синих синиц, за которыми и наблюдали исследователи.