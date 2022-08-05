Вчені створили нанотатуювання, що повідомляє про проблеми зі здоров'ям (відео)

Розроблена у Південній Кореї технологія дозволяє моніторити стан організму та заздалегідь попереджати про можливі порушення.

Вчені з Південної Кореї створили нанотехнологічне татуювання, яке контролює стан здоров'я людини і попереджає про можливі проблеми. Про це пише агентство Reuters.

Як уточнюється, співробітники Корейського передового інституту науки і технологій з міста Теджон придумали електронне чорнило для тату, виготовлене з рідкого металу та вуглецевих нанотрубок, що функціонують як біоелектрод. Якщо їх підключити до ЕКГ або іншого біосенсора, то вони відправляють на монітор показники частоти серцевих скорочень та інші дані про стан організму — наприклад, рівень глюкози та лактату.

[ + – ] Південнокорейський вчений вказує, як працює нанотатуювання. Фото: REUTERS

Вчені припускають, що надалі можна буде відмовитись від біосенсорів. Так, вони планують підключати бездротовий чіп, безпосередньо інтегрований із чорнилом. Це дозволить отримувати сигнали про проблеми зі здоров'ям одразу на зовнішній пристрій. Такі монітори для виведення інформації можуть розташовуватися будь-де, зокрема в будинках пацієнтів.

Як підкреслюють дослідники, чорнило неінвазивне і зроблене з частинок на основі галію — м'якого сріблястого металу, який також використовується в напівпровідниках або термометрах. Вуглецеві нанотрубки, оздоблені платиною, допомагають проводити електрику, забезпечуючи довговічність технології.

"Коли чорнило наносять на шкіру, то татуювання не стирається навіть при терті", — кажуть в інституті.

[ + – ] Електронне татуювання Фото: REUTERS

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