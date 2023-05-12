Ученые обнаружили новый примитивный язык: помогли чучело питона и шимпанзе

Новое исследование предполагает, что у диких приматов также существует синтаксис.

В новом исследовании ученые использовали фальшивых змей для извлечения элементов того, что, по-видимому, могло быть рудиментарным языком диких шимпанзе в Уганде, пишет IFLScience.

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Открытие сделали исследователи из Университета Цюриха. Известно, что у шимпанзе есть два типа криков:

ваа-лай, сигнализирующий другим шимпанзе прийти на помощь;

тревога-хуус, сигнал тревоги.

Исследователи хотели проверить, влияет ли сочетание этих криков на поведение шимпанзе. Для этого они провели ряд тестов с использованием фальшивых змей. По сути, они разыграли шимпанзе, сделав чучело змеи из кожи мертвого питона (Python sebae), прикрепленной к леске. Далее фальшивую змею развернули перед дикими шимпанзе, чтобы посмотреть, какие звуки они будут издавать.

Результаты исследования свидетельствую о том, что шимпанзе комбинировали крики, сам тип комбинации влияет на поведение других животных. Ученые также провели ряд тестов на воспроизведение, где озвучивали одиночные ваа-лаи или тревожные звуки, а также различные их комбинации.

Они обнаружили, что больше шимпанзе присоединялись к "зовущему", когда за ваа-лаем следовал тревожный хуус, что также вызывало самую сильную реакцию с точки зрения продолжительности взгляда.

Ученые отмечают, что этот вид коммуникации играет решающую роль для шимпанзе, так как змеи представляют для них потенциальную смертельную угрозу. Таким образом вовремя поданный сигнал тревоги может обеспечить безопасность всего отряда, а умение прислушиваться к определенным сигналам является вопросом жизни и смерти у этого вида.

Авторы исследования теперь считают, что их открытие способно пролить свет на наше понимание общения этих диких животных. Похоже, что смысл сигнала наиболее силен, когда правильные "фразы" используются вместе. Простыми словами, ученые сравнивают эти сигналы с человеческими фразами "опасно" и "иди сюда".

Исследователи отмечают, что результаты свидетельствуют о том, что шимпанзе не просто реагировали на каждый отдельный сигнал независимо, а похоже воспринимали их значение в связке, путем объединения информации, закодированной в обоих сигналах.

Таким образом авторы исследования полагают, что результаты демонстрируют использование комбинации сигналов у шимпанзе, а это может означать, что "основы синтаксиса могут быть эволюционно древними", и, похоже, присутствуют у более простых форм у последнего общего предка шимпанзе и человека.

Ранее Фокус писал о том, что шимпанзе научились лечить друг друга с помощью толченых жуков.