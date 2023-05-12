Марсоход Perseverance впервые обнаружил следы мощных потоков воды на Марсе (фото)

Ученые считают, что реки на Марсе в далеком прошлом были совсем не спокойными потоками воды.

Благодаря исследованиям марсохода Curiosity, который изучает поверхность Марса в кратере Гейла, ученые узнали, что на Красной планете миллиарды лет назад были озера, моря и ручьи. То есть это были относительно спокойные водоемы и потоки воды. Но марсоход Perseverance, изучающий кратер Езеро, обнаружил русло древней реки, которое выглядит совершенно по-другому, пишет Space.

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По словам ученых из NASA, марсоход Perseverance обнаружил на месте давно высохшей реки крупные камни, которые не мог переместить обычный, спокойный поток воды. Ученые считают, что здесь текла очень быстрая и бурная река, где текла вода с такой силой, что могла перемещать даже очень крупные каменные структуры. Мощные потоки воды могли перемещать большое количество такого материала.

Ученые назвали место, где марсоход обнаружил следы бурлящей марсианской реки Skrinkle Haven. По словам исследователей, здесь остались участки слоистой горной породы, и они скорее всего появились в результате мощного потока воды.

Марсоход Perseverance обнаружил на месте давно высохшей реки крупные камни, которые не мог переместить обычный, спокойный поток воды Фото: NASA

Но какой именно была эта река, пока остается загадкой. Ученые считают, что это могла быть извилистая река, берега которой со временем сместились, или более прямая река, берега которой со временем поднялись.Ученые считают, что обнаруженные крупные камни на месте древней реки когда-то были намного больше, но их размер уменьшило постоянное выветривание горной породы. В заявлении NASA сказано, что скорее всего ветер срезал вершины этих пород за миллионы лет. В любом случае это уникальные отложения, указывающие на присутствие бурного потока воды на Марсе.

На расстоянии в 450 метров от участка Skrinkle Haven расположена возвышенность под названием Pinestand. Здесь марсоход обнаружил слои осадочных пород, высота которых достигает 20 метров. Это еще одно доказательство того, что в данном регионе Марса существовала очень бурная река. Дело в том, что такие особенности рельефа мог создать только очень быстрый поток воды. По словам ученых, они впервые обнаружили признаки существования глубокого бурного речного потока на Марсе.

На расстоянии в 450 метров от участка Skrinkle Haven расположена возвышенность под названием Pinestand. Здесь марсоход обнаружил слои осадочных пород, высота которых достигает 20 метров Фото: NASA

Напоминаем, что марсоход Perseverance уже больше 2 лети исследует кратер Езеро, диаметром в 45 км. Ученые считают, что когда-то здесь была жидка вода на поверхности, а значит могла существовать и микробная жизнь.

Фотографии кратера Езеро на Марсе, собранные NASA отдельный видеоролик

Фокус уже писал о том, что марсоход Curiosity обнаружил новый странный объект на Марсе. Сложно себе представить, что на Марсе кто-то оставил книгу в раскрытом виде. Но именно такое впечатление создается, если внимательно посмотреть на новое изображение, присланное марсоходом NASA.

Также Фокус писал о том, что NASA резко изменило задачи космического аппарата "Новые горизонты", который сейчас находится на краю Солнечной системы.