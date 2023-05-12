Несокрушимый "Вестерос": как стены Дубровника выстояли перед армиями мира и землетрясениями

Городские стены Дубровника выстояли против бесчисленных осад, что делает их символом решительности и стойкости города.

Обнесенный стенами город Дубровник в Хорватии, расположенный вдоль сурового побережья Адриатического моря, имеет долгую и богатую историю. В течение веков оно было культурным и экономическим центром региона, привлекая посетителей со всего мира. Однако за его красочной красотой скрывается бурное прошлое, полное конфликтов и борьбы, пишет Ancient Origins.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Стены Дубровника являются свидетельством стойкости города перед лицом испытаний. Они выдержали средневековые осады, современные войны и даже землетрясения, что делает их вечным символом силы и решимости города.

Истоки стен восходят к раннему cредневековью, к концу 8 века нашей эры, когда началось строительство первых известняковых крепостей вокруг города. Со временем стены неоднократно достраивались и перестраивались по мере возникновения новых угроз.

В IX и X веках были построены стены для защиты восточной части города. Когда в IX веке сарацины напали на город, осада продолжалась 15 месяцев, что свидетельствует о том, что даже к этому времени город был хорошо укреплен. Это была лишь первая из многих последующих осад.

Со временем стены неоднократно достраивались и перестраивались по мере возникновения новых угроз Фото: Public Domain

В 11 веке морской канал, отделявший город от материка, был засыпан землей, и город слился с поселениями на суше. Это привело к тому, что первоначальные стены были дополнены, в результате чего вокруг всего района была построена единая стена.

Строительство нынешних городских стен началось в 12 веке и представляло собой простой каменный вал с деревянными палисадами. Эти относительно простые стены затем постоянно расширялись и укреплялись по мере того, как Дубровник рос в качестве торгового центра и военно-морской державы в регионе.

Основная часть строительства пришлась на 14-15 века, чему способствовало обретение городом полной независимости от венецианцев. В это время стены были расширены и опоясали весь город, а вдоль стен были построены различные башни и форты. Стены также были значительно укреплены, их сделали толще, а первоначальные деревянные палисады заменили на каменные.

На протяжении всей своей истории стены неоднократно подтверждали свою прочность. Они благополучно пережили землетрясение 1667 года и выдержали многочисленные осады османов в XVI и XVII веках. Во время этих осад к внешним стенам был добавлен откос, предназначенный для отражения огня вражеских пушек

Фактически, стены оставались практически нетронутыми до войны за независимость Хорватии в 1990-х годах, когда сербы обстреливали город. Стены сильно пострадали, но с тех пор были восстановлены, а поврежденные участки отстроены заново.

Стены занимают внушительную площадь, простираясь на 1 940 метров и достигая 25 метров в высоту. Их толщина варьируется, но обычно составляет от 4 до 6 метров. Они построены в основном из местного известняка и возведены искусными местными каменщиками.

Стены занимают внушительную площадь, простираясь на 1 940 метров и достигая 25 метров в высоту Фото: Public Domain

Наряду с самими стенами, оборона города включает в себя несколько фортов, построенных внутри стен. После того, как Константинополь пал перед османами в 1453 году, жителям Дубровника (или Рагузы, как он тогда назывался) стало невероятно ясно, что необходимы дополнительные оборонительные сооружения. После падения Боснии в 1463 году, местные жители пригласили известного архитектора Микелоццо ди Бартоломео из Флоренции, чтобы он приехал и руководил укреплением их стен.

Форт Бокар был построен между 1461 и 1463 годами, а башня Минцет была добавлена к обороне города в 1463 году вместе с крепостью Святого Иоанна. В этот период вокруг города было построено еще несколько отдельных крепостей и стен в надежде сдержать нападения османов.

Ранее Фокус рассказывал об "окаменевших" жертвах Везувия: они не то, чем могут показаться на первый взгляд.

А также мы писали о чудесах, которые подарила нам колыбель цивилизации. Среди них Кодекс Хаммурапи, колесо и часы.