Неожиданное влияние: некоторые витамины и минералы могут провоцировать выпадение волос

Чрезмерное потребление не означает большего преимущества. Наоборот, излишнее употребление слишком большого количества витаминов и минералов может привести к нежелательным последствиям, включая выпадение волос.

Многие люди принимают биодобавки без предварительной консультации с врачом. Несмотря на популярность этой практики, она может негативно сказаться на здоровье и привести к нежелательным последствиям. Чтобы избежать проблем, необходимо всегда проконсультироваться с врачом и узнать о возможных рисках и побочных эффектах, связанных с применением тех или иных биодобавок. Об этом сообщает She Finds.

Для того чтобы избежать нежелательных последствий, связанных с выпадением волос, необходимо принимать некоторые виды биодобавок с осторожностью. Особенно это касается групп витаминов и микроэлементов, превышающих рекомендуемые дозы.

Важно понимать, что чрезмерное потребление не означает большего преимущества. Наоборот, излишнее употребление слишком большого количества витаминов и минералов может привести к нежелательным последствиям, включая выпадение волос.

Существуют три витамина и минерала, связанных с выпадением волос. Они включают в себя: витамин А, витамин Е и селен. Необходимо помнить о рекомендуемых дозах этих веществ, чтобы избежать их избытка в организме и потенциального выпадения волос.

Витамин А полезен для зрения, иммунной системы, красоты кожи, но его избыток может привести к переходу волосяных фолликулов в фазу покоя. Как следствие, волосы могут не только перестать расти, но и начать выпадать.

Избыток витамина А может навредить, принимая его в виде таблеток и добавок. В то же время чрезмерное потребление витамина А из пищевых источников, таких как морковь, шпинат не проблема.

Рекомендуемая дневная норма витамина А составляет около 900 мкг для мужчин и 700 мкг для женщин.

На самом деле селен очень полезен минерал, несмотря на это он может привести к выпадению волос. Селен поддерживает функцию щитовидной железы, здоровье иммунной системы, но его избыток, к сожалению, может значительно проредить вашу прическу. Опять же из-за повреждения волосяных фолликулов и снижения экспрессии генов роста волос.

Если употреблять слишком много селена, то это может привести к ломкости волос и ногтей. Если не обратить внимание на эти симптомы и продолжать потреблять избыток селена, то волосы могут начать выпадать.

Рекомендуемая специалистами норма селена составляет 55 мкг в день для взрослых.

Наряду с биотином витамин Е часто можно увидеть среди средств, рекомендующих для здоровья волос. Но чрезмерное потребление витамина Е тоже влечет за собой выпадение волос. Хотя этот антиоксидант помогает оградить от повреждения свободными радикалами, его чрезмерное количество мешает росту волос.

Рекомендованная для взрослых суточная доза витамина Е составляет 15 мг.

Напомним, что ученые изучили эффективность поливитаминов от сердечных заболеваний. Витаминные и минеральные добавки имели незначительную пользу или вовсе не влияли на предотвращение рака, сердечно-сосудистых заболеваний и смерти.

Кроме того, ученые рассказали, что такое витамины и в чем их польза.

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