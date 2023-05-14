У Сатурна обнаружили 62 новых спутника: планета с кольцами отобрала титул лидера у Юпитера

Теперь у Сатурна больше спутников, чем у любой другой планеты в Солнечной системе – 145. Юпитер недолгое время удерживал лидерство в этом плане.

Благодаря тому, что астрономам удалось обнаружить 62 новых спутника, которые вращаются вокруг Сатурна, планета становится первым в истории известным небесным телом, имеющим более 100 спутников, пишет Live Science.

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Всего несколько месяцев Юпитер являлся лидером в Солнечной системе по количеству известных спутников. Как уже писал Фокус, несколько месяцев назад астрономы обнаружили у этого газового гиганта 12 новых спутников, а затем еще 3 спутника. В итоге общее количество спутников у Юпитера достигло 95.

Всего несколько месяцев Юпитер являлся лидером в Солнечной системе по количеству известных спутников Фото: NASA

Но теперь международная группа астрономов обнаружила 62 новых спутника у Сатурна и таким образом общее количество спутников, которые вращаются вокруг самой известной планеты с кольцами достигло 145. Таким образом Сатурн является первой и единственной известной ученым планетой, которая имеет более 100 спутников.

Все обнаруженные спутники имеют маленький размер, а потому очень тусклые, то есть плохо отражают солнечный свет. Самые маленькие их этих объектов имеют диаметр всего в 2,5 км.

По словам ученых, все 62 новых спутника Сатурна являются нерегулярными. Это значит, что гравитация Сатурна захватила их в прошлом и теперь они вращаются вокруг планеты по очень вытянутой, эллиптической орбите. К тому же некоторые из спутников вращаются в противоположном от вращения Сатурна направлении. И самое главное, что орбиты этих объектов имеют больший наклон, чем у обычных спутников.

Ученые считают, что многие из новых крошечных спутников появились в результате распада более крупного объекта, который разрушился миллионы лет назад. По словам Бретта Гладмана из Университета Британской Колумбии, Канада, данные наблюдений за Сатурном указывают на то, что 100 млн лет назад вокруг планеты вращался крупный спутник, но в результате космической катастрофы он распался на мелкие части.

Теперь у Сатурна больше всего спутников, чем у любой другой планеты в Солнечной системе – 145 Фото: NASA

На самом деле первые из новых спутников астрономы обнаружили еще в 2019 году, затем в течение нескольких лет они нашли еще несколько десятков спутников и совсем недавно их количество дошло до 62. Ученым потребовалось время для того, чтобы доказать, что эти объекты являются не обычными астероидами, а все-таки новыми спутниками Сатурна.

По словам астрономов, сейчас у Сатурна 24 регулярных спутника и 121 нерегулярный. Последних ученые группируют в три группы: скандинавская, галльская и инуитская. Только три новых спутника относятся к инуитской группе, большая их часть относится к скандинавской, а остальное количество к галльской.

Ученые считают, что благодаря новым методам изучения космоса, количество новых спутников Сатурна может быть не окончательным. ТО есть астрономы считают, что возможно вокруг планеты с кольцами их вращается больше, чем 145. То же самое касается и Юпитера, ведь пока он имеет только 95 спутников, но возможно их также больше. Осталось их только найти.

Как уже писал Фокус, астрофизики объяснили, что находится за пределами Вселенной. Современная космология имеет несколько вариантов ответов на вопрос о том, что находится за границами Вселенной — и ни один из них мы пока не можем проверить.

Также Фокус писал о том, что астрономы не могут разобраться со странными ветрами, которые дуют на самом большом спутнике Сатурна Титане. Загадочные погодные условия на этом спутнике не дают покоя ученым уже несколько десятилетий.