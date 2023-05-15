Как онлайн-игры влияют на наше психическое здоровье: ученые сделали неожиданное открытие

Исследователи провели комплексный анализ коммуникации и социальной поддержки внутри игровой онлайн-платформы.

Для многих из нас видеоигры являются повседневной рутиной, а также источником развлечения и способом снятия стресса. Однако новое исследование также предполагает, что время проведенное на онлайн-платформах оказывает влияние на наше психическое здоровье, пишет SciTechDaily.

Новое исследование было проведено докторами философии Тайлером Прохноу и Меган Паттерсон из Департамента поведения в отношении здоровья Школы общественного здравоохранения Техасского университета A&M вместе с коллегами из Университета Северной Каролины и Университета Бейлора.

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В ходе исследования ученые обратились к сайту онлайн-симулятора футбола, где участники в течение 10 месяцев играли за главного тренера одной из футбольных команд. Ученые провели два опроса: один в начале игрового сезона и второй — по его завершению. В первом опросе приняли участие 37 человек, во втором — 40, но 30 их них были задействованы в обоих случаях.

В ходе опросов исследователи собрали такие данные как:

пол;

возраст;

демографические данные;

количество игровых часов на сайте и в других видеоиграх;

депрессивные симптомы;

способности доверить кому-то свои проблемы;

количество людей, с которыми общаются участники офлайн и онлайн.

Проанализировав полученные данные исследователи пришли к выводу, что игровые онлайн-площадки играют важную роль для нашего психического здоровья. Авторы исследования обнаружили, что социальная поддержка, чувство общности и симптомы депрессии сыграли роль в изменениях самой структуры игры с течением времени. Так, например, результаты свидетельствуют о том, что те, кто сообщал о большей поддержке в онлайне, и те, кто сообщал о меньшей поддержке в реальной жизни, с большей вероятностью обращались к другим участникам.

Кроме того, ученые обнаружили, что у игроков, которые больше времени проводили в игре, формировались коммуникативные связи — они чаще и более доверительно могли общаться с другими игроками.

Участники, которые испытывали чувство общности, больше ценили время, проведенное на сайте, и с большей вероятностью формировали коммуникативные связи. Более того, исследователи также обнаружили, что такие участники более комфортно чувствовали себя, рассказывая о реальных проблемах.

В то же время исследователи обнаружили, что реципиенты, демонстрирующие более выраженные симптомы депрессии, напротив, с меньшей вероятностью вступали в коммуникацию и могли довериться другим игрокам.

Авторы исследования отмечают, что потребуется больше исследований, чтобы лучше изучить эти связи, однако настаивают, что онлайн игры играют важную роль в нашем психическом здоровье.

Ранее Фокус писал о том, что ученые доказали, что видеоигры позволяют совершенствовать различные навыки.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.