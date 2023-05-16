На расстоянии в 1,5 млн км от Земли. В космосе замечен аппарат, летящий к Юпитеру (видео)

Космический аппарат JUICE был замечен наземным телескопом во время своего полета к ледяным спутникам Юпитера.

Космический аппарат JUICE, созданный учеными из Европейского космического агентства, месяц назад отправился в путешествие продолжительностью в 8 лет к Юпитеру и трем его ледяным спутникам. Во время полета сквозь космос этот исследовательский зонд смог запечатлеть наземный телескоп компании Airbus Space, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Космический аппарат JUICE уже месяц летит в космосе, чтобы через 8 лет прибыть на орбиту Юпитера. С 2031 по 2034 годы он будет заниматься изучением как самой планеты, так и трех его ледяных спутников – Ганимеда, Каллисто и Европы. Также он впервые в истории выйдет на орбиту спутника другой планеты в Солнечной системе, в данном случае речь идет о Ганимеде.

Согласно существующим теориям на этих трех спутниках под их ледяной поверхностью находятся океаны из жидкой воды. А там, где есть вода, значит может быть и жизнь, по крайней мере в том виде, в котором мы ее знаем. То есть, аппарат JUICE с помощью своих приборов сможет получить не просто много новой полезной информации о Юпитере и его спутниках, но и выяснить верны ли теории ученых. А может ему даже удастся найти признаки существования внеземной жизни, что будет одним из величайших открытий в истории. Но до своего прибытия в систему Юпитера JUICE совершит несколько облетов Земли, Венеры и в конечном итоге выйдет на орбиту вокруг Юпитера.

Космический аппарат JUICE, созданный учеными из Европейского космического агентства месяц назад отправился в путешествие продолжительностью в 8 лет к Юпитеру и трем его ледяным спутникам Фото: ESA

Как раз во время удаления от Земли аппарата JUICE его смог запечатлеть наземный телескоп ART, расположенный в Испании, который принадлежит компании Airbus Space. Этот телескоп предназначен для наблюдения и отслеживания траектории полета разных космических объектов.

На момент съемки, а это было в конце апреля, аппарат JUICE находился на расстоянии в 1,5 млн км от Земли, то есть это регион космоса, где летает знаменитый космический телескоп Уэбб. Но кадрами полета космического аппарата компания Airbus Space поделилась только 15 мая.

На обнародованном видео можно увидеть, как JUICE летит в космосе в окружении ярких звезд. Хотя по факту, сам аппарат выглядит, как не очень яркая белая точка и чтобы его было видно авторы ролика выделили его белым кругом.

Пока JUICE удаляется от нашей планеты, но уже в августе следующего года он снова приблизится к Земле, чтобы совершить уникальный гравитационный маневр. Он использует гравитационную помощь не самой Земли, а сразу системы Земля-Луна, то есть сразу двух объектов. И такой гравитационный маневр будет выполнен впервые в истории. Гравитационные маневры необходимы космическим аппаратам, чтобы набрать нужную скорость для достижения таких далеких целей, как Юпитер. По факту, аппарат облетит одновременно и Землю, и Луну, и отправится дальше.

Но и это еще не все, в течение еще нескольких лет аппарат совершит облеты Земли, а также Венеры и только после этого покинет внутреннюю часть Солнечной системы и отправится к Юпитеру.

На этом видео показана миссия аппарата JUICE от его старта с Земли до прилета к Юпитеру

Фокус уже писал о том, что ученые из Европейского космического агентств, смогли устранить важную проблему, с которой столкнулся аппарат JUICE, стоимостью более 1 млрд долларов. Он долгое время не мог развернут антенну своего главного радара, а без нее не получилось бы проводить необходимые сканирования недр спутников Юпитера.

Фокус также писал о том, что во время встречи на орбите луны двух исследовательских зондов, один из них сделал потрясающее изображение другого. Это произошло на скорости более, чем 11 тысяч км/час.