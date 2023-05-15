Миллиард долларов не пропал зря. Антенну на аппарате, летящему к Юпитеру, удалось спасти (видео)

Ученым понадобились три недели значительных усилий, чтобы антенна космического аппарата JUICE встала в нормальное положение.

Related video

Антенна одного из главных приборов первого европейского аппарата для исследования Юпитера и его спутников не развернулась в полную длину вскоре после выхода в космос в середине апреля. Ученым понадобились три недели титанических усилий для того, чтобы 16-метровая антенна радара RIME наконец-то встала в нужное положение, пишет Gizmodo.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Антенна радара RIME на космическом аппарате JUICE не была развернута в нормальное рабочее положение вскоре после запуска в космос и это оказалась первая серьезная проблема, с которой столкнулся аппарат, летящий к Юпитеру и его спутникам, как уже писал Фокус. Но теперь ученые наконец-то смогли решить проблему и 16-метровая антенная находится в нужном положении. Об этом сообщили представители Европейского космического агентства, ученые которого и создали новый исследовательский зонд, представляющий собой первый европейский аппарат для исследования Юпитера и его спутников.

Ученым понадобились три недели значительных усилий, чтобы антенна космического аппарата JUICE встала в нормальное положение Фото: ESA

Это очень важное событие, так как радар RIME имеет ключевое значение для изучения поверхности и недр таких спутников Юпитера, как Европа, Ганимед и Каллисто. Прибор сможет проводить сканирование спутников на глубину до 9 км, чтобы определить есть ли здесь океаны из жидкой воды и существуют ли условия для развития внеземной жизни. Хотя JUICE прибудет к Юпитеру не раньше лета 2031 года, все его приборы должны уже сейчас нормально функционировать, чтобы ученые были уверены в том, что миссия будет успешной.

Антенна одного из главных приборов первого европейского аппарата для исследования Юпитера и его спутников не развернулась в полную длину вскоре после выхода в космос в середине апреля Фото: ESA

Когда аппарат не мог полностью развернуть свою антенну в космосе инженеры предположили, что небольшой зажим в монтажном кронштейне мешает ей развернуться на всю длину. Такая проблема угрожала успешной реализации всей очень важной миссии, ведь в таком случае радар не смог бы проводить нормальный обзор спутников, хотя антенная была выдвинута примерно на треть своей нормальной длины.

Ученые на Земле сначала попробовали вытолкнуть зажим в кронштейне с помощью резких запусков двигателей космического аппарата в то время, как он ориентировался на Солнце таким образом, чтобы свет нагревал этот зажим. Частично это помогло, но антенна все равно не смогла развернуться на полную длину.

Но только несколько дней назад инженеры запустили механическое устройство, так называемый "невзрывной привод", расположенный в заклинившем кронштейне. В результате произошел удар, который сместил зажим, и антенна смогла полностью развернуться в космосе.

По словам представителей Европейского космического агентства, это огромное достижение, ведь на миссию было потрачено более 1 млрд долларов и ее успех приведет к тому, что астрономы откроют тайны трех спутников Юпитера.

Но не только их, ведь сначала JUICE будет кружить вокруг газового гиганта и будет исследовать и саму планету. Параллельно с этим аппарат совершит серию близких пролетов возле трех спутников. Первая часть миссии будет продолжаться до конца 2034 года. Затем JUICE впервые в истории исследования космоса выйдет на орбиту вокруг спутника другой планеты, в частности это будет Ганимед, самый большой спутник в Солнечной системе, размер которого почти в 2 раза меньше размера Земли.

Как уже писал Фокус, южнокорейский орбитальный аппарат встретился возле Луны с орбитальным аппаратом NASA и сделал уникальную фотографию последнего.

Что касается спутников Юпитера, то сейчас у него их уже насчитывается целых 95. Но на самом деле это далеко не рекорд. Как уже писал Фокус, ученые заявили о том, что им удалось обнаружить новые спутники у Сатурна и таким образом их количество выросло до 145. Еще ни у одной планеты ни в Солнечной системе, ни за ее пределами не было обнаружено такое большое количество спутников.