У нового космического аппарата, летящего к Юпитеру, возникли первые проблемы: что известно

Космический аппарат JUICE не смог полностью развернуть антенну одного из своих самых главных приборов.

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У космического аппарата JUICE, который является первой миссией к Юпитеру и его спутникам Европейского космического агентства (ЕКА), произошел первый сбой в работе. Аппарат пока не смог полностью развернуть в нормальное рабочее положение антенну радара RIME, предназначенного для исследования подповерхностных океанов спутников Юпитера на наличие потенциальной внеземной жизни, пишет Gizmodo.

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Аппарат JUICE стоимостью 870 млн евро отправился 14 апреля этого года в долгое путешествие к Юпитеру, которое займет целых 8 лет. Он прибудет к планете не раньше лета 2031 года и будет изучать как сам Юпитер, так и его ледяные спутники.

Фокус уже писал об этой миссии, а также о том, что JUICE уже прислал первые снимки Земли из космоса.

Одним из 11 приборов космического аппарата является мощный радар RIME, с помощью которого можно будет узнать не только, есть ли под поверхностью Ганимеда, Европы и Каллисто океаны из жидкой воды, но и является ли они обитаемыми. Чтобы этот радар нормально работал ему нужна 16-метровая антенна. Как раз с развертыванием этой антенны в космосе и возникли проблемы. В то время, как все остальные 10 приборов функционируют в обычном режиме, согласно заявлению ЕКА, антенна застряла в монтажном кронштейне и ее полному выдвижению мешает одно из креплений.

Космический аппарат JUICE не смог полностью развернуть антенну одного из своих самых главных приборов Фото: ESA

Кстати, это уже не первый раз, когда у аппарата, летящего к Юпитеру, возникли проблемы с антенной. С 1995 по 2003 годы газовый гигант и его спутники изучал космический аппарат "Галилео". Но он не смог полностью развернуть свою антенну для передачи данных на Землю, поэтому сигналы приходили с намного меньшей скоростью.

В ЕКА заявили, что подготовка всех приборов JUICE к работе займет еще примерно 2 месяца, поэтому инженеры на Земле смогут решить проблему с антенной.

Согласно сообщению ЕКА, у ученых есть несколько вариантов решения этой проблемы и они не сомневаются, что аппарат сможет полностью развернуть ее в космосе.

По словам ученых, для размещения антенны в нужном положении можно запустить двигатели JUICE, чтобы космический аппарат начал серию вращательных движений. Это позволит ослабить крепление и антенна будет полностью развернута.

Как уже писал Фокус, марсоход NASA получил подарок с Земли и теперь он станет вундеркиндом и гонщиком по совместительству. 10-летний марсоход Curiosity получил важное обновление своего программного обеспечения, что позволит ему работать на Марсе еще много лет.