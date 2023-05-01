У нового космічного апарату, що летить до Юпітера, виникли перші проблеми: що відомо

Космічний апарат JUICE не зміг повністю розгорнути антену одного зі своїх найголовніших приладів.

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У космічного апарату JUICE, який є першою місією до Юпітера та його супутників Європейського космічного агентства (ЄКА), відбувся перший збій у роботі. Апарат поки що не зміг повністю розгорнути в нормальне робоче положення антену радара RIME, призначеного для дослідження підповерхневих океанів супутників Юпітера на наявність потенційного позаземного життя, пише Gizmodo.

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Апарат JUICE вартістю 870 млн. євро вирушив 14 квітня цього року в довгу подорож до Юпітера, яка займе цілих 8 років. Він прибуде до планети не раніше літа 2031 і вивчатиме як сам Юпітер, так і його крижані супутники.

Фокус вже писав про цю місію, а також про те, що JUICE вже надіслав перші знімки Землі з космосу.

Одним з 11 приладів космічного апарату є потужний радар RIME, за допомогою якого можна буде дізнатися не тільки, чи є під поверхнею Ганімеда, Європи та Каллісто океани з рідкої води, а й чи є там життя. Щоб цей радар нормально працював, йому потрібна 16-метрова антена. Саме з розгортанням цієї антени в космосі виникли проблеми. У той час, як решта 10 приладів функціонують у звичайному режимі, згідно з заявою ЄКА, антена застрягла в монтажному кронштейні і її повному висуванню заважає одне з кріплень.

Космічний апарат JUICE не зміг повністю розгорнути антену одного зі своїх найголовніших приладів Фото: ледники

До речі, це вже не вперше, коли в апарата, що летить до Юпітера, виникли проблеми з антеною. З 1995 по 2003 роки газовий гігант та його супутники вивчав космічний апарат "Галілео". Але він не зміг повністю розгорнути свою антену для передачі даних на Землю, тому сигнали приходили з набагато меншою швидкістю.

У ЄКА заявили, що підготовка всіх приладів JUICE до роботи займе ще приблизно 2 місяці, тому інженери на Землі зможуть вирішити проблему з антеною.

Згідно з повідомленням ЄКА, вчені мають кілька варіантів вирішення цієї проблеми і вони не сумніваються, що апарат зможе повністю розгорнути її в космосі.

За словами вчених, для розміщення антени у потрібному положенні можна запустити двигуни JUICE, щоб космічний апарат розпочав серію обертальних рухів. Це дозволить послабити кріплення та антена буде повністю розгорнута.

Як уже писав Фокус, марсохід NASA отримав подарунок із Землі і тепер він стане вундеркіндом та гонщиком за сумісництвом. 10-річний марсохід Curiosity отримав важливе оновлення свого програмного забезпечення, що дозволить йому працювати на Марсі ще багато років.