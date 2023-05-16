На грани вымирания: ученые пытаются спасти индустрию бананов генной модификацией

Принудительно приняв участие в гонке со временем, ученые биоинженеры создают генетически модифицированный "супер-банан", который противостоит печально известному грибку уничтожающему целые сорта.

Полвека назад угрожающий вид грибка Fusarium обрушил свой смертоносный гнев на мир, практически уничтожив некогда доминировавший банан Грос Мишель. И вот теперь новая угроза выходит из тени: штамм тропической расы 4 (TR4) этого неумолимого грибка нацелился на любимый во всем мире банан Кавендиш. Если ему это удастся, последствия могут быть катастрофическими и обречь на гибель банановую индустрию стоимостью 20 миллиардов долларов, пишет New Atlas.

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К счастью, команда ученых из австралийского Технологического университета Квинсленда (ТУК) трудилась над решением проблемы на протяжении последних двух десятилетий, их задача – создать генетически модифицированную "супергеройскую" версию банана Кавендиш, не поддающуюся нападкам печально известного грибка, известного как панамская болезнь. Их путь начался с открытия гена устойчивости к болезни RGA2, что привело к шести долгим годам выращивания этих модифицированных фруктов в полевых испытаниях, проводимых в дикой природе Северной территории. Результатом стало рождение бананов Кавендиш в том виде, в котором мы их знаем, имеющих сильную защиту против натиска грибка TR4.

Теперь, с гордо поднятой головой и бананами в руках, ученые ТУК отправили свое творение, метко названное QCAV-4, на великую арену Австралийско-Новозеландского агентства по пищевым стандартам для вынесения решения. В ходе этого строгого процесса будет тщательно изучена каждая молекула, каждый химикат, каждый состав и каждый питательный аспект неукротимого QCAV-4. В ожидании вердикта мир с нетерпением ждет результатов, ведь этот новый модифицированный банан может стать не только первым генетически модифицированным фруктом в Австралии, но и первым в мире генетически модифицированным растением Кавендиш.

"Вот, зловещий заклятый враг бананового царства, панамская болезнь TR4, коварный грибковый изверг, скрывающийся под почвой уже более полувека, уничтожающий банановые культуры и повергающий в отчаяние целые поколения фермеров, — провозгласил Джеймс Дейл, уважаемый профессор ТУК, которого ласково называют "банановым человеком" за его непоколебимую приверженность чудесам генетической науки, — Это непреодолимая проблема, друзья мои. Эта угроза уже опустошила плантации Кавендиша по всему миру и грозит обрушить хаос на всю экспортную индустрию бананов Кавендиш".

Бананы, игривые фрукты-компаньоны тропических регионов по всему миру, имеют огромное количество вкусов и форм, из которых можно выбрать около 1 000 очаровательных сортов. Однако среди этого яркого многообразия выделяется банан Кавендиш, который составляет ошеломляющую половину всех культивируемых сортов и монополизирует почти 100% международной торговли. Увы, именно это доминирование оказывается его ахиллесовой пятой, поскольку Кавендиш, не имея возможности участвовать в сложных природных ритуалах полового размножения, страдает от опасного отсутствия генетического разнообразия. Вместо этого он размножается с помощью бесконечного цикла клонирования, рождая бесконечных идентичных близнецов банановых растений. Такая необычная судьба оставляет его беспомощным, беззащитной жертвой, с нетерпением ожидающей натиска единственного патогенного убийцы.

Зародившись в таинственных землях Азии, безжалостный грибок Fusarium oxysporum f.sp. cubense (Foc) начал неумолимое завоевание, проникая в регионы выращивания Кавендиша по всему миру, оставляя Колумбию и Перу трепетать по его следам. Незаметно проникая через корни, грибок находит уютный дом в сосудах ксилемы — тонких каналах, отвечающих за питание этих зеленых гигантов водой и питательными веществами, поддерживающими жизнь. Медленно, но верно растение поддается нашествию, увядая под жестокими тисками фузариозного увядания. Укоренившись в почве, грибок остается непобедимым, дразня фермеров, осмелившихся бросить вызов его господству, тщетными попытками применить пестициды.

И все же на горизонте забрезжила надежда в виде QCAV-4, чуда биоинженерии, созданного с помощью единственного гена под названием RGA2, подаренного диким бананом из загадочных земель Юго-Восточной Азии. Этот ген, присутствовавший, но дремлющий в бананах Кавендиш прошлых лет, теперь пробуждается с новой целью, вооружая своего хозяина против натиска грибковой угрозы. Хотя путь к коммерческому производству и потреблению остается долгим и трудным, потенциальное одобрение QCAV-4 служит маяком надежды, страховочной сеткой, созданной для того, чтобы банан Кавендиш не постигла та же катастрофическая участь, что и его злополучного предшественника Грос Мишель.

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