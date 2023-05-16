Сомелье из эпохи неолита. Ученые рассказали, где впервые на Земле было изобретено вино

Различные народы, включая Армению, Иран и Турцию, могут похвастаться давними традициями выращивания винограда для создания этого древнего напитка. Однако важное открытие пролило свет на древнейшие известные свидетельства виноделия, предшествовавшие даже появлению письменности.

Археологи раскопали глиняные сосуды, которые использовались для виноделия. Они датируются 8 000 годами и содержали остатки винограда, датированные 6 000 годом до нашей эры. Эти находки указали на Грузию, европейскую страну, как на родину вина пишет Mashed.

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Почитаемая как "колыбель вина", Грузия гордится своей глубокой исторической связью с виноделием и приверженностью традиционным методам, которые сохраняются и по сей день. Даже знаменитая столичная статуя Матери Грузии, символизирующая гостеприимство, держит в руках чашу с вином.

Восточный регион Кахетии является выдающимся винодельческим районом, которому благоприятствуют такие благоприятные условия, как возвышенная местность, влажные прибрежные бризы и мягкая зима. Эти почти тропические условия способствовали выращиванию впечатляющего ассортимента из 500 сортов винограда на протяжении нескольких поколений.

Проследив происхождение этого древнего напитка, можно обнаружить, что предки современных грузин делали вино путем настаивания виноградного сока.

Примечательно, что в Грузии можно попробовать вина, изготовленные по тем же традиционным технологиям, которые использовались тысячи лет назад. На месте раскопок на Южном Кавказе были найдены квеврисы — большие кувшины, которые использовались в процессе виноделия, передававшемся из поколения в поколение грузинскими семьями, сельскими общинами и фермерами с эпохи неолита.

После отжима винограда сок заливался в квеври для брожения и хранился в подземных ямах в течение зимы, иногда на протяжении нескольких десятилетий.

В настоящее время для получения восхитительных результатов винам из квеври требуется всего лишь около шести месяцев хранения в погребе, известном как марани. Эти яйцевидные сосуды имеют емкость от 26 галлонов до более 900 галлонов, что требует физического входа для очистки.

Запечатанные глиной квеври устраняют необходимость контроля температуры. Заза Кбилашвили, винодел четвертого поколения, специализирующийся на производстве квеври, утверждает, что даже современные фильтры не могут отфильтровать вино так хорошо, как квеври.

Многочисленные грузинские винодельни и виноградники предлагают экскурсии, которые знакомят посетителей с непреходящими культурными традициями, связанными со скромным виноградом. Практика виноделия "квеври" имеет такое значение в истории Грузии, что она была включена в список наследия, охраняемого ЮНЕСКО.

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