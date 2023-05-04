Экскалибур в Италии. Ученые нашли доказательства, что легенда о мече в камне не совсем выдумка

Легенда, связанная с мечом, рассказывает о Галгано Гвидотти, свирепом рыцаре, родившемся в 1148 году и ставшем святым в католической церкви.

Related video

В часовне Монтесиепи (Cappella di San Galgano a Montesiepi), расположенной в Италии, можно найти невероятный и причудливый артефакт, поразивший поклонников легенды об Артуре. Это настоящий меч, вмурованный в камень. Удивительно, после проведения химического анализа доказано, что артефакт происходит из правильного временного периода, а не является недавней подделкой, пишет IFLScience.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и интересные новости из мира науки!

Легенда, связанная с мечом, рассказывает о Галгано Гвидотти, свирепом рыцаре, родившемся в 1148 году и ставшем святым в католической церкви. Согласно этой истории, которая происходит из процесса канонизации, последовавшего вскоре после его смерти, отец Галгано умер, когда он был еще ребенком. Когда он подрос, Галгано стал участвовать в междоусобных войнах, которые вели местные лорды, что означало проливать кровь своих соседей.

Гальгано продолжал идти по этому пути насилия в течение многих лет, прежде чем на него снизошло религиозное прозрение, заставившее его отказаться от прежних взглядов и принять христианство. Он оставил свою невесту и решил жить отшельником, следуя видениям, которые приходили к нему и побуждали его построить свой собственный скит.

Как гласит легенда, Галгано воткнул свой старый меч в камень в знак отказа от своего жестокого прошлого. К всеобщему изумлению, камень подался как масло, оставив рукоять торчать из вершины, а кончик меча высунулся из другого конца скалы. С тех пор меч так и остался в камне, и сейчас он находится в Ротонде в Сиене, Тоскана.

Научный анализ меча был проведен химиком Луиджи Гарлашелли в 2001 году. Учений обнаружил ряд удивительных деталей, развеяв миф о том, что меч был недавней подделкой. Он писал: "Стиль меча соответствует стилю другого подобного оружия того же времени. Мы даже можем назвать его мечом типа Xa, типичным для конца двенадцатого века".

Исследователь взял образцы меча изнутри скалы, просверлив в ней отверстие, которые он передал на анализ. Он обнаружил, что состав металла не свидетельствует об использовании современных сплавов, и что он полностью соответствует средневековому происхождению. Дальнейший анализ подтвердил, что меч является подлинным артефактом времен Гальгано.

Химик сравнил "отпечатки пальцев" микроэлементов в металле меча с кусками железного шлака, найденного вокруг великого аббатства Святого Галгано. Шлак представлял собой отходы небольших литейных мастерских, которые монахи использовали для изготовления своих небольших железных предметов, используя местную железную руду. Результаты исследования подтвердили подлинность средневекового происхождения меча.

Что еще более странно, пара мумифицированных рук, которые держали рядом с мечом — говорят, что это руки воров, что пытались взять камень, прежде чем были поражены Богом, — были датированы XII веком. Также было установлено, что рукоять, выступающая из камня, и лезвие меча под ним являются одним целым.

Как бы это ни казалось загадочным, но как меч оказался вмонтированным в камень, остается тайной, если не считать смутных легенд о том, что камень каким-то образом превратился в масло.

Ранее Фокус рассказывал об истинной причине смерти лорда Карнарвона. Ученые выяснили, как сработало "проклятие Тутанхамона".

А также мы писали, как мужчина нашел безупречную копию Декларации независимости за $4. Сохранившийся за старой картиной исторический документ огромного исторического значения обнаружил счастливый охотник за дешевой покупкой.