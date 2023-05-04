Екскалібур в Італії. Вчені знайшли докази, що легенда про меч в камені не зовсім вигадка

Легенда, пов'язана з мечем, розповідає про Галгано Гвідотті, лютого лицаря, який народився 1148 року і став святим у католицькій церкві.

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У каплиці Монтесієпі (Cappella di San Galgano a Montesiepi), розташованій в Італії, можна знайти неймовірний і химерний артефакт, який вразить шанувальників легенди про Артура. Це справжній меч, вмурований у камінь. На диво, після проведення хімічного аналізу доведено, що артефакт походить з правильного часового періоду, а не є нещодавньою підробкою, пише IFLScience.

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Легенда, пов'язана з мечем, розповідає про Гальгано Гвідотті, жорстокого лицаря, який народився в 1148 році і став святим у католицькій церкві. Згідно з історією, яка походить з процесу канонізації, що відбувся незабаром після його смерті, батько Гальгано помер, коли він був ще дитиною. Подорослішавши, чоловік став учасником міжусобних воєн, які вели місцеві феодали, що означало пролиття крові своїх сусідів.

Гальгано продовжував йти цим шляхом насильства протягом багатьох років, поки не отримав релігійне прозріння, яке змусило його відмовитися від своїх попередніх принципів і навернутися до християнства. Він залишив свою наречену і вирішив жити відлюдником, слідуючи за видіннями, які приходили до нього і спонукали його побудувати власний скит.

За легендою, Гальгано встромив свій старий меч у камінь як символ відмови від насильницького минулого. На загальний подив, камінь пішов як по маслу, залишивши руків'я зверху і вістря з іншого кінця скелі. Відтоді меч так і залишився вмурованим у камінь, і зараз він знаходиться всередині Ротонди в Сієні, Тоскана.

Науковий аналіз меча провів хімік Луїджі Гарласкеллі у 2001 році. Дослідник виявив низку дивовижних деталей, розвіявши міф про те, що меч — це сучасна підробка. Він писав: "Стиль меча відповідає стилю іншої такої зброї того ж часу. Ми навіть можемо назвати його мечем, типовим для кінця XII століття".

Науковець взяв зразки меча зсередини скелі, просвердливши в ній отвір, і відправив їх на аналіз. Він виявив, що склад металу не вказує на використання сучасних сплавів, і що артефакт повністю відповідає середньовічному походженню. Подальший аналіз підтвердив, що меч є автентичним часам Гальгано.

Дослідник порівняв "відбитки пальців" мікроелементів у металі меча зі шматками залізного шлаку, знайденого навколо великого абатства Святого Гальгано. Шлак був відходами невеликих ливарень, які використовували монахи для виготовлення своїх невеликих предметів із місцевої залізної руди. Результати підтвердили автентичність середньовічного походження меча.

Що ще дивніше, пара муміфікованих рук, які трималися біля меча — як кажуть, злодіїв, які намагалися забрати камінь до того, як Бог вразив їх, — датовані вуглецевим методом 12 століттям. Також визначено, що руків'я, яке виступає зі скелі, і лезо меча під ним є одним цілим.

Хай там як, а як саме меч опинився в камені, залишається загадкою, якщо не брати до уваги туманні легенди про те, що він якось перетворився на масло.

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