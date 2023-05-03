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Технологии и наука

Истинная причина смерти лорда Карнарвона. Ученые выяснили, как сработало "проклятие Тутанхамона"

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Фото: wikimedia | Смерть лорда Карнарвона вскоре после открытия гробницы Тутанхамона повлекла за собой безумный ажиотаж в СМИ вокруг якобы "проклятия мумии

Смерть лорда Карнарвона вскоре после открытия гробницы Тутанхамона повлекла за собой безумный ажиотаж в СМИ вокруг якобы "проклятия мумии". Однако проведенные исследования раскрыли некоторые загадки.

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Изучение древних гробниц не всегда безопасно для жизни и здоровья археологов. Одним из таких примеров является загадочная гибель лорда Карнарвона. Однако исследование 2002 года опровергло теорию о том, что проклятие связано с повышенным риском смерти. Ученые начали задумываться, может ли гробница быть домом для опасных патогенных микроорганизмов, пишет IFLScience.

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Лорд умер в 1923 году в возрасте 56 лет, вероятно, от заражения крови или пневмонии. Хотя ведущая теория гласит, что он заразился от укуса комара, некоторые исследователи считают, что это может быть связано с присутствием спор Aspergillus в гробнице.

Aspergillus — это грибковый патоген, который может вызвать аспергиллез — заболевание, поражающее ткани, например, легкие. Хотя большинство людей ежедневно вдыхают споры Aspergillus без проблем, люди с ослабленной иммунной системой подвержены риску развития более серьезных заболеваний, таких как пневмония.

Некоторые исследователи утверждают, что Карнарвон мог заразиться Aspergillus в гробнице, поскольку споры могут долгое время находиться в спящем состоянии в легких, прежде чем активизируются. Они предположили, что симптомы, о которых сообщал Карнарвон, соответствуют инвазивному аспергиллезному синуситу с локальным распространением на орбиту.

Присутствие Aspergillus в гробницах не является новой концепцией. Она была предложена в качестве возможного объяснения гибели 10 ученых, открывших гробницу короля Казимира, в которой, как считалось, была взорвана "биологическая бомба", про что Фокус уже рассказывал ранее. Однако хотя некоторые предполагают, что смерть после вскрытия гробницы Тутанхамона может быть связана с патогеном, находящимся в гробнице, конкретных доказательств этому нет.

Другие члены экспедиции также считались пострадавшими от "проклятия мумии", в том числе сэр Брюс Ингхэм, чей дом сгорел после того, как он принял в дар пресс-папье, сделанное из мумифицированной руки.

Был еще египетский принц Али Камель Фахми Бей, который также умер в 1923 году, но утверждать, что то, что его застрелила жена, было делом рук Тутанхамона, было бы натяжкой (хотя и оригинальной юридической защитой).

Тем не менее идея проклятия мумии остается вечной, питая бесчисленные книги и фильмы. Даже сегодня, спустя более 90 лет после смерти Карнарвона, увлечение Тутанхамоном и его гробницей не утихает.

Но хотя легенда о проклятии мумии может жить и дальше, правда о смерти Карнарвона, скорее всего, более обыденна. Будь то инфекция от укуса комара или затянувшийся грибок, факт остается фактом: лорд Карнарвон был богатым человеком в возрасте 50 лет, жившим в то время, когда современная медицина еще только зарождалась. Как бы нам ни хотелось верить в проклятия и сверхъестественное, иногда самое простое объяснение оказывается наиболее правдоподобным.

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