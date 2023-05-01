Как из витрины. Найдены древние ритуальные погребальные предметы кельтов в почти идеальном состоянии

Археологи были ошеломлены недавним открытием пары ножниц в кельтской могиле в Мюнхене, которые выглядели почти как новые, несмотря на то, что им более 2 300 лет.

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Археологи из Баварского государственного управления по охране памятников (BLfD) были потрясены качеством сохранения погребальных вещей. Несмотря на то, что объектам 2 300 лет, они выглядели почти новыми. В частности, внимание исследователей привлекли ножницы, найденные в кельтской могиле, поскольку на них почти не было коррозии, пишет Arkeonews.

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Среди других предметов, найденных в могиле, были согнутый меч, остатки щита и наконечник копья, бритва и фибула. Эти предметы, а также другие высококачественные могильные принадлежности свидетельствуют о том, что покойный занимал высокий социальный статус.

Интересно, что открытие началось с поиска взрывных устройств времен Второй мировой войны в мюнхенском районе Зендлинг. Команда по обезвреживанию взрывчатых веществ наткнулась на подземные сооружения, которые, по их мнению, могли представлять археологический интерес, о чем они незамедлительно сообщили в BLFD.

Хорошо сохранившиеся ножницы, которые могли использоваться для стрижки волос или текстиля, как считается, уже в те времена были многоцелевым инструментом и, возможно, применялись для стрижки овец Фото: Bavarian State Office for the Preservation of Monuments

С III века до н. э. по II век до н. э. кельты сжигали своих умерших и хоронили останки в ямах вместе с могильными принадлежностями. Обнаружение этого ранее неизвестного захоронения в Зендлинге проливает свет на эту древнюю практику.

Могила находилась в центре квадратного здания, которое когда-то поддерживалось четырьмя отдельными столбами. Рядом с останками умершего человека были разложены различные предметы. Хорошо сохранившиеся ножницы, которые могли использоваться для стрижки волос или текстиля, как считается, уже в те времена были многоцелевым инструментом и, возможно, применялись для стрижки овец.

Согнутый меч, найденный в могиле, был намеренно нагрет и приведен в негодность. Эксперты считают, что это могло быть сделано для предотвращения разграбления могилы или для того, чтобы меч достался умершему в загробной жизни. Мифические представления также вызывают вопросы о происхождении этой практики, поскольку это могло быть сделано для того, чтобы успокоить потенциально беспокойный дух умершего человека.

В заключение следует отметить, что недавние находки на месте захоронения в Зендлинге имеют большое значение и дают новое представление о кельтском прошлом этого региона.

"Ножницы, которым более 2 300 лет и которые находятся в таком состоянии, как будто ими можно пользоваться и сегодня, — это особенная находка", — говорит профессор Матиас Пфайль из BLFD.

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