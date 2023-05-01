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Технологии и наука

Как из витрины. Найдены древние ритуальные погребальные предметы кельтов в почти идеальном состоянии

кельтские кремационные гробницы, Мюнхен, район Зендлинг, погребальные вещи, высокий социальный статус, ножницы, меч, щит, наконечник копья, бритва, малоберцовая кость, могильник, давняя практика,
Фото: Bavarian State Office for the Preservation of Monuments | Археологи были ошеломлены недавним открытием пары ножниц в кельтской могиле в Мюнхене, которые выглядели почти как новые, несмотря на то, что им более 2 300 лет

Археологи были ошеломлены недавним открытием пары ножниц в кельтской могиле в Мюнхене, которые выглядели почти как новые, несмотря на то, что им более 2 300 лет.

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Археологи из Баварского государственного управления по охране памятников (BLfD) были потрясены качеством сохранения погребальных вещей. Несмотря на то, что объектам 2 300 лет, они выглядели почти новыми. В частности, внимание исследователей привлекли ножницы, найденные в кельтской могиле, поскольку на них почти не было коррозии, пишет Arkeonews.

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Среди других предметов, найденных в могиле, были согнутый меч, остатки щита и наконечник копья, бритва и фибула. Эти предметы, а также другие высококачественные могильные принадлежности свидетельствуют о том, что покойный занимал высокий социальный статус.

Интересно, что открытие началось с поиска взрывных устройств времен Второй мировой войны в мюнхенском районе Зендлинг. Команда по обезвреживанию взрывчатых веществ наткнулась на подземные сооружения, которые, по их мнению, могли представлять археологический интерес, о чем они незамедлительно сообщили в BLFD.

кельтские кремационные гробницы, Мюнхен, район Зендлинг, погребальные вещи, высокий социальный статус, ножницы, меч, щит, наконечник копья, бритва, малоберцовая кость, могильник, давняя практика, Fullscreen
Хорошо сохранившиеся ножницы, которые могли использоваться для стрижки волос или текстиля, как считается, уже в те времена были многоцелевым инструментом и, возможно, применялись для стрижки овец
Фото: Bavarian State Office for the Preservation of Monuments

С III века до н. э. по II век до н. э. кельты сжигали своих умерших и хоронили останки в ямах вместе с могильными принадлежностями. Обнаружение этого ранее неизвестного захоронения в Зендлинге проливает свет на эту древнюю практику.

Могила находилась в центре квадратного здания, которое когда-то поддерживалось четырьмя отдельными столбами. Рядом с останками умершего человека были разложены различные предметы. Хорошо сохранившиеся ножницы, которые могли использоваться для стрижки волос или текстиля, как считается, уже в те времена были многоцелевым инструментом и, возможно, применялись для стрижки овец.

Согнутый меч, найденный в могиле, был намеренно нагрет и приведен в негодность. Эксперты считают, что это могло быть сделано для предотвращения разграбления могилы или для того, чтобы меч достался умершему в загробной жизни. Мифические представления также вызывают вопросы о происхождении этой практики, поскольку это могло быть сделано для того, чтобы успокоить потенциально беспокойный дух умершего человека.

В заключение следует отметить, что недавние находки на месте захоронения в Зендлинге имеют большое значение и дают новое представление о кельтском прошлом этого региона.

"Ножницы, которым более 2 300 лет и которые находятся в таком состоянии, как будто ими можно пользоваться и сегодня, — это особенная находка", — говорит профессор Матиас Пфайль из BLFD.

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