Наче з вітрини. Знайдено древні ритуальні поховальні предмети кельтів в майже ідеальному стані

Археологи були приголомшені нещодавнім відкриттям пари ножиць у кельтській могилі в Мюнхені, які виглядали майже як нові, попри те, що їм понад 2 300 років.

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Археологи з Баварського державного управління з охорони пам'яток (BLfD) були вражені якістю збереження поховальних речей. Попри те, що об'єктам 2 300 років, вони мали вигляд майже нових. Зокрема, увагу дослідників привернула пара ножиць, знайдена в кельтській могилі, оскільки майже не мала корозії, пише Arkeonews.

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Серед інших предметів, знайдених у могилі, — складений меч, залишки щита і наконечника списа, бритва і фібула. Вони, разом з іншими поховальними речами, дозволяють припустити, що померлий мав високий соціальний статус.

Цікаво, що розкопки почалися з пошуку вибухових пристроїв часів Другої світової війни в мюнхенському районі Зендлінг. Команда зі знешкодження вибухонебезпечних предметів натрапила на підземні споруди, які, на їхню думку, могли становити археологічний інтерес. Фахівці негайно повідомили про це BLfD.

Добре збережені ножиці, які могли використовувати для стрижки волосся або текстилю, вже тоді були багатоцільовим інструментом і, можливо, слугували інструментом для стрижки овець Фото: Bavarian State Office for the Preservation of Monuments

З 3 століття до н. е. по 2 століття до н. е. кельти спалювали своїх померлих і ховали останки в ямах разом з поховальним інвентарем. Відкриття цього раніше невідомого поховання в Зендлінгу проливає світло на ці древні ритуали.

Могила знаходилася посеред квадратної будівлі, яку колись підтримували чотири окремі стовпи. Біля останків померлого чоловіка лежали різні предмети. Добре збережені ножиці, які могли використовувати для стрижки волосся або текстилю, вже тоді були багатоцільовим інструментом і, можливо, слугували інструментом для стрижки овець.

Складений меч, знайдений у могилі, був навмисно нагрітий і приведений у непридатність. Фахівці вважають, що зробили для того, щоб запобігти розграбуванню могили, або ж, щоб забезпечити меч покійному в потойбічному світі. Міфічні уявлення також ставлять під сумнів підґрунтя цієї традиції, оскільки це могли зробити для того, щоб заспокоїти потенційно неспокійний дух померлої людини.

Насамкінець, нещодавні знахідки на місці поховання в Зендлінгу є важливими і дають нове уявлення про кельтське минуле регіону.

"Пара ножиць, яким понад 2300 років і які перебувають у такому стані, ніби ними можна користуватися і сьогодні, — це дуже особлива знахідка", — говорить професор Матіас Пфайль з BLfD.

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