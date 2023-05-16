Ад на Земле. Что тысячи лет питает дымящиеся холмы Канады и почему они способны мгновенно убить

Можно подумать, что это продукт вулканической активности или геотермальные источники, но на самом деле это не так.

На восточном побережье мыса Батерст в Северо-Западных территориях Канады, недалеко от Северного Ледовитого океана расположено по истине удивительное и весьма устрашающее место — дымящиеся холмы Канады, пишет IFLScience.

Может показаться, что они являются продуктом вулканической активности или странными геотермальными источниками, спрятанными глубоко под поверхностью Земли, однако это не совсем так. Исследователи отмечают, что тлеющий ландшафт, напоминающий ад на Земле, на самом деле является результатом продолжающейся тысячи лет химической реакции.

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Дым образуется в результате самовозгорания каменистого горючего сланца, расположенного в каменистых слоях скалы. Части утеса постоянно разрушаются, дымятся и образуют дым в результате взаимодействия сернистых минералов, бурого угля и воздуха. В результате этой реакции воздух вокруг дымящихся холмов Канады наполняется диоксидом серы, что буквально делает воздух вокруг токсичным и чрезвычайно непригодным для дыхания.

Более того, это место также усеяно рубиново-красными лужами воды, которая является чудовищно кислой и богатой серой. И даже это еще не все. Будто пытаясь сделать это место еще более адским, здесь всегда стоит запах тухлых яиц, из-за высокого уровня серы.

По словам научного сотрудника Геологической службы Канады, изучающего геохимию осадочных пород, Стива Грасби, это место в действительности похоже на "ад на Земле". Земля здесь чрезвычайно горячая и темная, отовсюду валит дым, а пары издают странные звуки. И в довершение ко всему вы слышите удушающий запах сероводорода.

Химическая реакция заставляет холмы дымиться вот уже тысячи лет Фото: Flickr

По словам Грасби, чтобы исследовать это место, исследователям потребовалось все их защитное снаряжение, ведь в противном случае, они попросту обожгли бы себе глаза и горло. Если явиться на дымящиеся холмы Канады без специального снаряжения, вероятнее всего, вы попросту мгновенно умрете.

Долгое время исследователи пытаются понять, как долго эти канадские холмы дымятся. Однако исследователи полагают, что эта химическая реакция началась, вероятно, между 7 000 и 10 000 лет назад, когда ледники в этом районе отступили и обнажили эту скалу.

Отметим, что эти скалы фигурировали в культуре древних коренных народов давно, однако впервые были описаны лишь в 1826 году во время путешествия британского исследователя Джона Франклина.

Ранее Фокус писал о еще одном странном регионе: в некоторых частях Канады мы всегда будем весить немного меньше.