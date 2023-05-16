Сюжет для "Секретных материалов": в некоторых частях Канады мы всегда будем весить немного меньше

В новом исследовании ученые рассказали о загадочном месте, где все весит чуть меньше, и о том как это работает.

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Еще в 1960-х годах исследователи обнаружили загадочное место, окружающее район Гудзонова залива в Канаде, далеко на северо-востоке страны. Ученые были весьма удивлены, ведь все здесь весило чуточку меньше, пишет Daily Mail.

Известно, что ученые обнаружили эти аномалии, когда впервые нанесли на карту вариации гравитационных полей Земли, однако им потребовались десятилетия, чтобы наконец-то понять в чем здесь дело. Отметим, что речь идет о внушительной площади в 1,3 миллиона квадратных километров, где вы теряете около 1/25 000 веса своего тела.

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Исследователи обнаружили, что загадочность этого места объясняется уменьшенной расплавленной магмой под поверхностью региона, которая была выдавлена давлением двух гигантских ледников над землей во время последнего ледникового периода. Фактически, что бы не оказывалось в зоне около Гудзонова залива оно всегда будет весить чуточку меньше.

Простая разгадка этой тайны начинается с того факта, что гравитационное притяжение любого объекта к другому прямо пропорционально его массе. Однако поскольку объект, входящий, в Гудзонов пролив, не обязательно теряет какую-либо массу по пути, это не может объяснить загадку "отсутствующей гравитации" в Канаде.

Чтобы найти достойное объяснение, исследователи обратились к данным с двух спутников NASA Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE), которые были использованы для картографирования двух гравитационных аномалий, окружающих морской залив в Канаде еще в 2007 году. А затем проверили, как эти аномалии менялись с течением времени.

По словам соавтора исследования, директора Центра изучения поверхности Луны и астероидов в Университете Центральной Флориды Дэна Бритта, сама по себе канадская аномалия известна уже давно и фактически является результатом деформации земной коры во время последнего ледникового периода.

Более ранние исследования показывают, что в тот период, около 20 000 лет назад, Канада и большая часть Северной Америки были покрытыми льдами Лаврентийского ледяного щита — обширного ледника толщиной чуть более 3 километров в районах вблизи Гудзонова залива.

Исследователи отмечают, что 3 километра льда весьма тяжелы, а потому они попросту смогли продавить земную кору. По словам Бритта, подобные процессы также наблюдаются в других местах, где располагались подобные толстые ледяные щиты.

Простыми словами, под весом ледникового щита земная кора вокруг Гудзонова залива начала сжиматься и опускаться. В процессе была смещена и часть горячей магмы из полужидкого слоя мантии под собой. По сути это было похоже на сплющенный бутерброд с арахисовым маслом и желе.

Исследователи обнаружили, что сжатие было наиболее сильным по обе стороны залива, где на ледяном щите как бы образовались два гигантских купола. В последующие 10 000 Лаврентийский ледяной щит постепенно отступал, что привело к появлению многих достопримечательностей Северной Америки, в том числе и Великих озер.

Некоторые исследователи полагали, что эта перемещенная расплавленная масса уменьшила гравитационное притяжение Земли вокруг Гудзонова залива, однако спутники NASA свидетельствуют, что это лишь часть разгадки.

Теория крайне тяжелого ледяного щита и данные спутников в действительности способны дать некоторое объяснение отсутствия гравитации над Канадой, однако это объясняет лишь 25-45% гравитационной разницы. Значит существует нечто еще, что связано с оставшимися 55-75%.

Теперь исследователи полагают, что отсутствие гравитации над Канадой также связано с расплавленной магмой глубоко под поверхностью Земли, которая создает конвекционные потоки из-за естественного подъема и опускания клокочущего вещества. Ученые полагают, что это тянет гравитационные плиты Земли внутрь, что и вызывает падение массы и гравитации в районе Гудзонова залива.

По словам ученых, вероятно, со временем гравитация вернется в Канаду, но для этого потребуется время.

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