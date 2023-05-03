Рай для интровертов. Ученые рассказали, где находится самая отдаленная точка на Земле

Если вы желаете оказаться наедине с собой, это место, вероятно, станет идеальным выбором — на тысячи километров вокруг едва ли встретится живая душа.

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Порой постоянные телефонные разговоры, работа, счета и бытовые проблемы настолько утомляют, что хочется оказаться в месте, где вокруг ни души. Может показаться, на планете едва ли найдется такой уголок, однако ученые уверяют, что это не так — рай для интровертов действительно существует, пишет IFLScience.

Ели вам хочется немного уединиться, вам, вероятно, придутся по вкусу вулканические острова Тристан-да-Кунья в южной части Атлантического океана, которые уютно расположились на расстоянии порядка 2700 километров от Южной Африки. К сожалению, в этом месте нет аэропорта, да и в целом уединиться не слишком получится — на островах все еще обитают чуть более 250 человек.

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В то же время исследователи отмечают, что настоящим раем для интровертов, видимо, можно назвать Точку Немо, которая в переводе с латинского означает "никто". Отметим, что название самой отдаленной точки на планете также дает отсылку к персонажу Жюля Верна, капитану Нема.

Исследователи отмечают, что Точка Нема является самым удаленным местом на Земле, а также представляет собой точку в бескрайнем Тихом океане, которая находится на расстоянии 2 689 километров от ближайшего человека — тут то вас уж точно никто не потревожит.

Основная проблема заключается в том, что в этом месте нет и клаптика суши, а потому вам, вероятно, придется сидеть в лодке или шлюпке посреди бескрайнего моря. Ученые также отмечают, что эта точка настолько отдалена от людей, что, если бы вы достигли ее, то ближайшие к вам люди, вероятно, находились бы на Международной космической станции. И то, если бы они оказались в это время прямо над вами.

Отметим, что это место настолько отдаленное и уединенное, что там даже не пересекаются морские пути. Фактически человеку потребуется 15 дней 10 часов и 37 минут, чтобы добраться к Точке Немо от ближайшей суши.

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