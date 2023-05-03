Рай для інтровертів. Учені розповіли, де знаходиться найвіддаленіша точка на Землі

Якщо ви бажаєте опинитися наодинці із собою, це місце, ймовірно, стане ідеальним вибором — на тисячі кілометрів навколо навряд чи зустрінеться жива душа.

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Часом постійні телефонні розмови, робота, рахунки та побутові проблеми настільки стомлюють, що хочеться опинитися у місці, де довкола ні душі. Може здатися, що на планеті навряд чи знайдеться такий куточок, проте вчені запевняють, що це не так — рай для інтровертів справді існує, пише IFLScience.

Якщо вам хочеться трохи усамітнитися, вам, ймовірно, припадуть до смаку вулканічні острови Трістан-да-Кунья в південній частині Атлантичного океану, які затишно розташувалися на відстані приблизно 2 700 кілометрів від Південної Африки. На жаль, тут немає аеропорту, та й загалом усамітнитися не надто вийде — на островах усе ще мешкають усього понад 250 людей.

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Водночас дослідники зазначають, що справжнім раєм для інтровертів, мабуть, можна назвати Точку Немо, яка в перекладі з латинського означає "ніхто". Зазначимо, що назва найвіддаленішої точки на планеті є відсилкою до персонажа Жюля Верна, капітана Немо.

Дослідники зазначають, що Точка Немо є найвіддаленішим місцем на Землі, а також є точкою у безкрайньому Тихому океані, яка знаходиться на відстані 2 689 кілометрів від найближчої людини — тут вас точно ніхто не потурбує.

Основна проблема полягає в тому, що в цьому місці немає і клаптика суші, а тому вам, ймовірно, доведеться сидіти в човні або шлюпці посеред безкрайнього моря. Вчені також зазначають, що ця точка настільки віддалена від людей, що, якби ви досягли її, то найближчі до вас люди, ймовірно, були б на Міжнародній космічній станції. І те, тільки якби вони опинилися у цей час над вами.

Зазначимо, що це місце є настільки віддаленим і відокремленим, що там навіть не перетинаються морські шляхи. Фактично людині знадобиться 15 днів 10 годин і 37 хвилин, щоб дістатися Точки Немо від найближчої суші.

Раніше Фокус писав про подорож крізь земне ядро. Почавши копати тунель з Москви, росіяни потонуть у Тихому океані.