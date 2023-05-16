Сюжет для "Секретних матеріалів": у деяких частинах Канади ми завжди важитимемо трохи менше

У новому дослідженні вчені розповіли про загадкове місце, де все важить трохи менше, і як це працює.

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Ще в 1960-х роках дослідники виявили загадкове місце, що оточує район Гудзонової затоки в Канаді, далеко на північному сході країни. Вчені були дуже здивовані, адже все тут важило трохи менше, пише Daily Mail.

Відомо, що вчені виявили ці аномалії, коли вперше нанесли на карту варіації гравітаційних полів Землі, проте їм знадобилися десятиліття, щоб нарешті зрозуміти, у чому тут справа. Зазначимо, що йдеться про значну площу в 1,3 мільйона квадратних кілометрів, де ви втрачаєте близько 1/25 000 ваги свого тіла.

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Дослідники виявили, що загадковість цього місця пояснюється зменшеною розплавленою магмою під поверхнею регіону, яку було видавлено тиском двох гігантських льодовиків над землею під час останнього льодовикового періоду. Фактично, що б не виявлялося в зоні біля Гудзонової затоки, воно завжди важитиме трохи менше.

Проста розгадка цієї таємниці починається з того факту, що гравітаційне тяжіння будь-якого об'єкта до іншого прямо пропорційне його масі. Однак оскільки об'єкт, що входить у Гудзонову протоку, не обов'язково втрачає якусь масу по дорозі, це не може пояснити загадку "відсутньої гравітації" в Канаді.

Щоб знайти гідне пояснення, дослідники звернулися до даних із двох супутників NASA Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE), які були використані для картографування двох гравітаційних аномалій, що оточують морську затоку в Канаді ще у 2007 році. А потім перевірили, як ці аномалії змінювалися з часом.

За словами співавтора дослідження, директора Центру вивчення поверхні Місяця та астероїдів в Університеті Центральної Флориди Дена Брітта, сама по собі канадська аномалія відома вже давно та фактично є результатом деформації земної кори під час останнього льодовикового періоду.

Більш ранні дослідження показують, що в той період, близько 20 000 років тому, Канада й більшість Північної Америки були покритими льодами Лаврентійського крижаного щита — великого льодовика завтовшки трохи понад 3 кілометри в районах поблизу Гудзонової затоки.

Дослідники відзначають, що 3 кілометри льоду дуже важкі, тому вони просто змогли продавити земну кору. За словами Брітта, подібні процеси також спостерігалися в інших місцях, де розташовувалися подібні товсті крижані щити.

Простими словами, під вагою льодовикового щита земна кора навколо Гудзонової затоки почала стискатися й опускатися. У процесі було зміщено й частину гарячої магми з напіврідкого шару мантії під собою. По суті, це було схоже на сплющений бутерброд із арахісовим маслом і желе.

Дослідники виявили, що стиснення було сильнішим по обидва боки затоки, де на крижаному щиті утворилися два гігантські куполи. У наступні 10 000 років Лаврентійський крижаний щит поступово відступав, що призвело до появи багатьох визначних пам'яток Північної Америки, зокрема й Великих озер.

Деякі дослідники вважали, що ця переміщена розплавлена маса зменшила гравітаційне тяжіння Землі навколо затоки Гудзона, проте супутники NASA свідчать, що це лише частина розгадки.

Теорія вкрай важкого крижаного щита й дані супутників насправді можуть дати певне пояснення відсутності гравітації над Канадою, проте це пояснює лише 25-45% гравітаційної різниці. Значить, існує щось ще, що пов'язано з 55-75%, що залишилися.

Тепер дослідники вважають, що відсутність гравітації над Канадою також пов'язана з розплавленою магмою глибоко під поверхнею Землі, яка створює конвекційні потоки через природне піднесення й опускання речовини, що клекоче. Вчені вважають, що це тягне гравітаційні плити Землі всередину, що викликає падіння маси й гравітації в районі Гудзонової затоки.

За словами вчених, імовірно, згодом гравітація повернеться до Канади, але для цього буде потрібен час.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, де розташована найвіддаленіша точка на Землі.