Загадочный тремор. Нечто сотрясло датский остров Борнхольм, и это точно не землетрясение

Чрезвычайно странные ощущения испытали местные жители, когда на днях почувствовали урчание и дрожь земли, но ученые до сих пор не знаю, что это было.

13 мая более полусотни жителей датского острова Борнхольм связались с Геологической службой Дании и Гренландии (GEUS). Местные жители заявили о необъяснимых толчках, которые они приняли за землетрясение, но этот тремор поставил ученых в тупик, пишет IFLScience.

Местные жители рассказали, что услышали глубокое урчание и испытали давление в ушах, а также почувствовали дрожь земли, когда начались подземные толчки. Исследователи из GEUS проверили данные сейсмографов и в действительности засекли толчки магнитудой 2,3. Тогда ученые предположили, что столь странные события могли быть вызваны землетрясением, но каково же было их удивление, когда они выяснили, что это вовсе не так.

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Позже исследователи предположили, что толчки на острове могли быть связаны с "волнами акустического давления из неизвестного источника". Еще позже предположили, что толчки на острове были связаны с военными учениями, которые как раз проходили в Польше, более чем в 140 километрах к югу от острова. Однако позже исследователи исключили оба этих варианта.

По словам исследователей GEUS, сейсмологи считают, что вероятность того, что толчки на острове возникли в результате контролированного взрыва в Польше, который был произведен незадолго о первых сообщениях о толчках, стремится к нолю. Это поставило исследователей в тупик.

Известно, что в результате необъяснимого землетрясения, к счастью, никто не пострадал, однако известно о случаях, когда не выдержали и треснули стены домов. Впрочем, несмотря на то, что исследователи из GEUS сбиты с толку, у доцента наук о Земле в Университете Упсалы Бьорна Лунда есть своя теория.

По словам ученого, когда исследователи получает подобные постижимые сообщения о грохоте и тряске, это может быть связано с тем, что воздушные силы преодолевают звуковой барьер в море, а атмосферные условия в этот момент были такими, что звуковой удар буквально прокатился по суше. По словам Лунда, это вполне возможно при стечении определенных погодных условий.

Отметим, что аналогичные сообщения поступали в геологические службы от жителей северо-запада Англии в 2022 году. Тогда исследователи также не сразу смогли разгадать загадку, однако позже было установлено, что боевой самолет "Тайфун" преодолел звуковой барьер у побережья. Впрочем, так или иначе точная причина толчков, ощущаемых в Бронхольме, по-прежнему остается загадкой.

Ранее Фокус писал о том, что морозные землетрясения обрушились на город в Финляндии 26 раз за 7 часов.